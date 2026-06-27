川普：任何國家對美企課徵數位稅 將遭100%關稅反制

美國總統川普今天放話，任何對美國企業課徵數位服務稅（DigitalServices Tax，DST）的國家，其所有輸美商品將面臨100%關稅反制。

路透社報導，川普在社群媒體發文指出：「許多歐洲國家一直在討論即將對美國企業課徵數位服務稅，其中一些國家已接近實際付諸行動。」

他接著說：「請將本聲明視為正式通知，即任何國家一旦實施這類稅制，將立即面臨美國對其所有出口至美國的商品課徵100%關稅。」

川普強調，這項新關稅措施將凌駕於美國與相關國家的任何貿易協議之上，無論協議是否已經實施、簽署，或尚未完成簽署。

上週，在七大工業國集團（G7）峰會舉行前數小時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國不會屈服於川普的壓力，不會取消對美國科技巨擘徵收的數位服務稅。

而川普在啟程前往法國出席G7峰會前則警告，如果法國不取消數位服務稅，美國將「別無選擇」，只能對法國葡萄酒課徵100%關稅。

法國自2019年起已對在法國營收超過2500萬歐元、全球營收超過7.5億歐元的企業，從其數位服務所得課徵3%稅款。