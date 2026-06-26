點餐等太久火大失控 美國女子速食店內亮出上膛手槍下場慘了

美國馬里蘭州一名女子到速食店用餐，只因不滿餐點太久沒送上，竟當場要求員工「有種就到外面談」。不僅如此，女子還直接掀起上衣，露出腰間手槍，把手放在槍柄上作勢威嚇，警方在接獲報案後隨即趕抵現場將她逮捕。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，皇后安妮郡警長辦公室表示，6月18日，30歲的安德魯斯（Ashley Andrews）前往購物中心一家速食店用餐。不過她疑似等候時間過長情緒失控，進而與店員爆發激烈口角。

多名員工向警方表示，安德魯斯不斷抱怨出餐速度，甚至要求店員到停車場與她「面對面解決問題」。爭執過程中，她突然掀起上衣，刻意露出腰間配槍，同時說出帶有威脅意味的言語，讓現場員工相當驚恐。

警方接獲報案後迅速趕到現場，除了控制住安德魯斯外，也暫時留置另一名與她同行、同樣捲入爭執的人員。員警隨後從安德魯斯身上查獲一把已裝填子彈的手槍。

事後，調查人員調閱店內監視器畫面以及員工以手機拍攝的影片，內容與員工描述大致一致。畫面顯示，安德魯斯在爭吵期間確實曾掀起上衣展示槍枝，並將手放在槍柄上持續與店員對峙。

根據法院紀錄，她被捕後一度以5000美元（約新台幣15萬9,000元）保釋金羈押，隔天完成保釋程序後獲釋。目前她被控二級攻擊罪、非法攜帶手槍、擾亂秩序及危害公共安全等罪名，同時被禁止再進入該間速食店。

報導指出，安德魯斯目前由公設辯護人代表出庭，並已主張要求迅速審判權利，案件預計於7月開庭審理。原本只是一次再平常不過的速食消費，卻因一時怒火演變成刑事案件，也讓一頓晚餐代價變得格外昂貴。