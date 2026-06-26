紐約100萬戶公寓租金凍漲2年 曼達尼重要政見實現

紐約市租金指導委員會今天投票通過100萬戶租金管制公寓房租凍漲2年，實現了市長曼達尼競選時主打的政見。

路透社報導，紐約市租金指導委員會（Rent Guidelines Board）今天以7比1的投票結果，決議10月起，無論是1年期或2年期租約，租金漲幅一律為零。

擠在曼哈頓一家博物館禮堂等待投票結果的數以百計房客，在獲知投票結果時大聲歡呼，吹著口哨慶祝。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）發表聲明說：「這是紐約市房客的歷史性勝利。這是我們城市勞動家庭應得的喘息空間。」

租金指導委員會衡量的因素，包括薪資、通貨膨脹、維護成本、稅收以及房東收入等。

根據該委員會2025年的研究，租金管制公寓平均每月房租為1599美元。根據租屋網站StreetEasy資料，紐約市新出租公寓月租中位數則高達3950美元。

競選時主打「房租凍漲」政見的曼達尼自從上任以來，已任命委員會9名成員中的6名，挑選了他認為較支持房客立場的人選。

但在今天投票前幾個小時，一名代表房東的委員表示，此舉等同操縱委員會並宣布辭職，指責該委員會未能履行法律規定的公正義務。

由曼達尼前一任市長所任命、同時也是委員會中的2名房東代表之一的史密斯（Christina Smyth）請辭時表示，市長早已決定了表決結果。

曼達尼任命的委員會主席密契爾（ChantellaMitchell）則表示，委員會成員與工作人員秉持獨立與誠信原則執行任務。

在投票前的公聽會上，房客表示收入趕不上通膨和飆升的帳單，要求凍漲租金，甚至要求調降租金。在2015年至2021年白思豪（Bill de Blasio）擔任市長期間，曾三度實施僅限1年期租約的租金凍漲。

房東團體主張，凍漲租金只會讓房東更難維護其建築，並表示有些人已無法負擔房屋貸款。