雙頭馬車？范斯、魯比歐外交立場不同調 凸顯川普政府內部分歧

美國總統川普政府極力展現內部對伊朗戰爭的統一陣線，但過去一週來，副總統與國務卿的發言時有分歧，特別是在以色列議題上。

路透社報導，副總統范斯（JD Vance）上週在白宮發表談話時，猛烈抨擊批評美伊初步協議的以色列人士。他指出，以色列對貝魯特民用基礎設施進行轟炸，欲削弱黎巴嫩境內真主黨（Hezbollah），此舉正破壞美國主導的和平努力。

本週出訪波斯灣國家的國務卿魯比歐（MarcoRubio）則為以色列在黎巴嫩的軍事行動辯護，一再將其行為描述為對真主黨攻擊的正當回應。不過，在媒體追問對范斯批評以色列的看法時，魯比歐先是避答，然後提到本週稍早真主黨對以色列檢查哨的襲擊。

范斯和魯比歐對以色列立場分歧，凸顯儘管川普政府強調團結，但內部不同的世界觀有時仍會浮上檯面，這對白宮而言是項挑戰，也讓外界提前一窺共和黨的未來。魯比歐與范斯都被視為2028年總統大選的潛在競爭者。

過去一週來，范斯和魯比歐都奉派出訪海外，以捍衛華盛頓與德黑蘭6月17日簽署的初步和平協議。

范斯前往瑞士與伊朗官員舉行談判。他21日對記者發表談話時，對美伊談判的現狀表達明顯樂觀態度。近週來，他甚至一再表示，波斯灣國家可以資助伊朗進行重建。

范斯頻頻提及美伊之間建立全新合作關係的可能性，並在今天發表的一篇訪問中透露，美國已邀請一名伊朗情報官員前往卡達，擔任與五角大廈的衝突排除聯絡人。

與此同時，魯比歐訪問了阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林，以安撫盟友。部分盟友擔心，美伊臨時協議對德黑蘭過於寬容，魯比歐則保證他們的利益將受到保護。

魯比歐23日表示，他不會在此行要求波斯灣盟友資助伊朗重建，並稱這種可能性「言之過早」。

他說：「我們雖希望達成協議，但不希望不惜代價來換取協議。」

川普政府強烈否認副總統與國務卿之間存在任何分歧。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示：「只有一個陣營，那就是川普總統的陣營。整個政府都全力支持總統為確保伊朗永遠無法擁有核武所做的努力。」

然而，部分分析家和評論家並不這麼認為。

華府智庫美國企業研究所（AEI）高級研究員魯賓（Michael Rubin）指出，魯比歐和范斯立場不同調。他說：「從核心來看，他們代表共和黨內不同派系。」

兩人外交政策背景截然不同。范斯在去年就任副總統以前，經常批評對外戰爭是浪費生命與金錢；魯比歐則在參議院以「鷹派」聞名，曾推動對伊朗、俄羅斯和古巴採取更對抗性的立場。

儘管如此，魯比歐和范斯都支持川普所有重大外交政策決定，包括推翻委內瑞拉左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、2月底對伊朗發動襲擊，以及隨後尋求和平協議的決定。

近週來，兩人甚至使用類似的對話要點表示，隨著和談展開，他們將根據德黑蘭的行動，而非言論來評斷。

魯比歐昨天被記者問到他對伊朗的看法與范斯有何種程度不同時，魯比歐指出，他們都聽從川普的領導。他強調：「這裡的每個人都和總統同一陣營。」