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美最高法院允許川普終止海地人敘利亞人暫免遣返保護
美國最高法院今天裁定允許美國總統川普終止給予海地人和敘利亞人的「臨時保護身分」，這項措施是保護逃離戰爭或天災而來美國的外國人暫免遭遣返，這類人口可能達數百萬。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（DonaldTrump）重返白宮後，美國最高法院面臨數項移民相關案件審理，其中最重要包括與「臨時保護身分」（Temporary Protected Status，TPS）有關案件。川普政府為打擊移民，已嘗試撤銷10多國人民的TPS。
今天的裁決意味，多達35萬名海地人和6000名敘利亞人原本在美國合法居留，如今恐怕將失去工作及續留許可，除非他們能獲得其他形式保護。
這份裁決意見書由美國大法官阿利托（SamuelAlito）撰寫，有6名大法官抱持同意，其餘3名自由派大法官持反對意見。
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