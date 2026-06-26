對伊軍事行動遭限制 川普與自家參議員對嗆

在佛州聯邦參議員史考特邀請下，美國總統川普廿四日前往國會山莊與共和黨參議員共進午餐並舉行閉門會議。美聯社報導，川普在會中針對參院通過決議限制他對伊朗開戰權力表達不滿，與路易斯安納州聯邦參議員卡西迪當場爭吵。消息人士說，川普一度稱呼卡西迪是「瘋子」。

一名共和黨參議員形容，川普與卡西迪對嗆時拉高嗓門，「憤怒得像隻大虎頭蜂」。

ＣＮＮ報導，參院共和黨團消息人士說，卡西迪跟川普針鋒相對之際，幾次稱呼川普為「我的兄弟」以化解緊張氣氛。但川普回批說，卡西迪不是他兄弟，還叫卡西迪坐下。

參院廿三日以五十票對四十八票通過「戰爭權力決議案」，限制川普在未獲國會批准下對伊朗採取軍事行動的權力。投票時有四名共和黨參議員與民主黨站在同一陣線，包括穆考斯基、柯林斯、保羅和卡西迪，川普廿三日晚間在社群媒體發文批評他們是「輸家」。

卡西迪廿四日會後對媒體說，開會時他當場站起來為「戰爭權力決議案」投票決定辯護，對川普說：「你沒告訴美國人民到底發生了什麼事」。尋求連任的卡西迪上月在共和黨初選敗給川普背書的挑戰者。

卡西迪說，伊朗戰爭原本應該只持續四周，如今拖了四個月，最初目標卻還沒實現。

卡西迪表示，他跟川普爆發激辯，兩人語調、音量都不相上下，直到有人勸他坐下，局勢才漸趨緩和。他說，無法接受遭到霸凌，他會持續對限縮總統戰爭權力案投贊成票。

卡西迪證實川普提高音量且發脾氣。川普會後則對媒體說，與共和黨參議員舉行一次「很棒的會議」。他說，喜歡會場裡的每個人，「有幾個人我不喜歡，但沒關係」。