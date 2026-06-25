快訊

今大雨狂炸西半部！屏東日累積雨量破600毫米 北部明降雨恐更劇烈

空服員揭航空業暗黑文化！機師駕駛艙偷腥 高空極樂生活曝光

美國5月PCE符合市場預期 台指期夜盤由黑翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

歐巴馬親口認了！坦言婚姻「不公平」 蜜雪兒回應曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
歐巴馬與夫人蜜雪兒日前在活動上和民眾互動。路透社
歐巴馬與夫人蜜雪兒日前在活動上和民眾互動。路透社

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）近日接受專訪時，罕見談及與妻子蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）長達33年的婚姻生活。他在受訪時稱這段關係並非「完全對等」，坦率發言引發外界關注。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年64歲的歐巴馬在接受《時人》（People）雜誌訪問時笑稱，自己其實不確定這段婚姻是否稱得上公平，「對我來說（我們的婚姻）運作得非常好，我從這段關係得到的比她更多。」他也提到，對蜜雪兒來說，這段婚姻或許帶給她更複雜的感受。

不過，現年62歲的蜜雪兒並未因此感到不滿，反而大方稱讚丈夫。她表示，歐巴馬一直努力把焦點留給別人，而她對丈夫擔任總統期間以及日常生活中的表現都感到十分驕傲。

談到兩人相識之初，歐巴馬回憶，自己幾乎立刻認定蜜雪兒就是人生伴侶。他形容妻子是獨一無二的女性，兼具正直品格、智慧與價值觀，讓自己成為更好的人，也為兩個女兒瑪麗亞（Malia Obama）與莎夏（Sasha Obama）建立穩固的人生基礎。

蜜雪兒則表示，兩人在婚姻中始終扮演彼此的平衡力量。她坦言，如果沒有丈夫，自己的人生可能會過得安穩而美好，但格局不會如此寬廣。正因為歐巴馬的鼓勵，她才有勇氣跳脫律師身分，探索更多人生可能性。

事實上，歐巴馬與妻子這番公開放閃也被視為對離婚傳聞的間接回應。近年來外界不斷猜測兩人婚姻生變，尤其蜜雪兒在2022年曾坦承「有十年時間無法忍受丈夫」，又在2025年播客節目中表示，長達50年的婚姻裡出現十年低潮其實很正常，更讓外界議論紛紛。

然而近幾週，蜜雪兒多次公開稱讚丈夫。她日前在歐巴馬總統中心活動上表示，婚後從未有任何一秒鐘不對丈夫感到敬佩，並盛讚他擁有堅定樂觀精神、非凡智慧與無可動搖的道德操守，展現夫妻同心的一面，也讓持續數月的婚變傳聞暫時降溫。

歐巴馬 蜜雪兒 美國

延伸閱讀

俄羅斯燃油短缺催生「神奇省油錠」熱潮 號稱一顆可讓汽油變高級油

美研究：孕婦心血管健康差 孩子發展遲緩風險相對高出62%

走路速度比走多久更重要 專家：步行速度可反映健康與壽命風險

研究：年輕世代「生物性老化」加速 或與癌症年輕化現象有關

相關新聞

共和黨內鬨！川普與參議員為美伊戰爭吵翻 譏對方「魯蛇」

美國總統川普24日與共和黨參議員共進午餐，原本準備推動一項選民資格相關法案，卻與黨內主要批評者之一、參議員卡西迪（Bill Cassidy）就伊朗戰爭爆發激烈衝突。

歐巴馬親口認了！坦言婚姻「不公平」 蜜雪兒回應曝光

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）近日接受專訪時，罕見談及與妻子蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）長達33年的婚姻生活。他在受訪時稱這段關係並非「完全對等」，坦率發言引發外界關注。

喊著要分潤…快一年了 白宮還沒有從這兩大晶片商收到一毛錢

美國總統川普先前喊著要對美國兩大晶片商出口到中國大陸的晶片所得抽成，但至今快一年了，白宮還沒分到一毛錢。

川普提880億美元追加預算…用途曝光！拿來支應美伊戰爭與伊波拉防疫

美國總統川普今天向國會尋求近880億美元的追加支出，其中大部分用於支應美伊戰爭的開銷，並編列資金因應中非伊波拉疫情

咖啡廳拒眾議員高德曼進入 司法部啟動民權調查

聯邦司法部(DOJ)宣布已對位於布碌崙(布魯克林)的一間咖啡廳展開調查。該咖啡廳日前在社群媒體上發文指出，現任民主黨籍國會眾議員高德曼(Dan Goldman)先前造訪該店時，若員工當時認出他，就會拒絕他進入，並宣布禁止他再度前往，並表示將退還高德曼的所有消費款項。

背書3人全勝！曼達尼鞏固「造王者」地位 證明崛起非曇花一現

23日共有四州舉行初選，紐約最受矚目。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)背書的進步派候選人在三個國會選區初選中都勝選，奠定他在民主黨路線之爭的能力，未來他的影響力可能超越紐約州邊界。其中，與美國民主社會主義組織(Democratic Socialists of America，簡稱DSA)結盟的左派新科候選人擊敗現任議員，鞏固曼達尼作為新世代造王者的政治地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。