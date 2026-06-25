歐巴馬親口認了！坦言婚姻「不公平」 蜜雪兒回應曝光

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）近日接受專訪時，罕見談及與妻子蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）長達33年的婚姻生活。他在受訪時稱這段關係並非「完全對等」，坦率發言引發外界關注。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年64歲的歐巴馬在接受《時人》（People）雜誌訪問時笑稱，自己其實不確定這段婚姻是否稱得上公平，「對我來說（我們的婚姻）運作得非常好，我從這段關係得到的比她更多。」他也提到，對蜜雪兒來說，這段婚姻或許帶給她更複雜的感受。

不過，現年62歲的蜜雪兒並未因此感到不滿，反而大方稱讚丈夫。她表示，歐巴馬一直努力把焦點留給別人，而她對丈夫擔任總統期間以及日常生活中的表現都感到十分驕傲。

談到兩人相識之初，歐巴馬回憶，自己幾乎立刻認定蜜雪兒就是人生伴侶。他形容妻子是獨一無二的女性，兼具正直品格、智慧與價值觀，讓自己成為更好的人，也為兩個女兒瑪麗亞（Malia Obama）與莎夏（Sasha Obama）建立穩固的人生基礎。

蜜雪兒則表示，兩人在婚姻中始終扮演彼此的平衡力量。她坦言，如果沒有丈夫，自己的人生可能會過得安穩而美好，但格局不會如此寬廣。正因為歐巴馬的鼓勵，她才有勇氣跳脫律師身分，探索更多人生可能性。

事實上，歐巴馬與妻子這番公開放閃也被視為對離婚傳聞的間接回應。近年來外界不斷猜測兩人婚姻生變，尤其蜜雪兒在2022年曾坦承「有十年時間無法忍受丈夫」，又在2025年播客節目中表示，長達50年的婚姻裡出現十年低潮其實很正常，更讓外界議論紛紛。

然而近幾週，蜜雪兒多次公開稱讚丈夫。她日前在歐巴馬總統中心活動上表示，婚後從未有任何一秒鐘不對丈夫感到敬佩，並盛讚他擁有堅定樂觀精神、非凡智慧與無可動搖的道德操守，展現夫妻同心的一面，也讓持續數月的婚變傳聞暫時降溫。