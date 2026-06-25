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美國建國250週年 川普「造勢風」演說揭幕

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。路透檔案照
美國總統川普。路透檔案照

美國總統川普今天以造勢風格的演說，為美國建國250週年、為期16天的慶祝活動揭幕，將這場全國性的紀念活動染上政治色彩，更成了他展示第2個總統任期施政方針的舞台。

法新社報導，這場在華盛頓特區國家廣場（NationalMall）發表的演說，凸顯川普如何將這場週年慶，重新塑造成他個人政治風格與表演性格的舞台，使官方慶典與造勢活動式的場面之間的界線變得模糊。

川普在演說最後確實提及美國歷史的宏大脈絡，但演說的前半段，幾乎與他平時的政治造勢大會一樣，只是語氣較為收斂。

川普說：「站在獨立建國第250年的門口，我興奮地宣布，美國回來了。」這句話是他重新改編了一句外界再熟悉不過的造勢口號。

川普提到：「正如大家所知，不久之前，我們還是一個死氣沉沉的國家…而現在，我們是全世界最炙手可熱的國家。」

川普首先從中東情勢談起，將這場不受歡迎且備受批評的美伊戰爭，包裝成美國人民的重大勝利，並稱美軍先前逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（NicolasMaduro）一事，是「史上最偉大的軍事突襲之一」。

在國內議題方面，他吹捧自己口中一片榮景的經濟表現，抨擊前任總統拜登的執政紀錄是一場「徹頭徹尾的災難」，並宣稱美國吸引高達19兆美元（約新台幣600兆4000億元）的對內投資，這個數字遠遠高於他自家行政部門過去所提出的數據。

川普說：「我執政的每一天，都在為美國人民帶來一個又一個的歷史性勝利。」

然而，在批評人士看來，美國這個建立在反抗君主專制體制上的國家，如今的建國紀念日卻淪為川普的另一個舞台。

川普 拜登 美國

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