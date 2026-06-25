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美國規模5.6地震撼動北加州偏遠地區 造成部分民眾受傷

中央社／ 舊金山24日綜合外電報導

美國官員表示，北加州一處偏遠地區今天上午發生規模5.6地震，為當地1940年以來最強烈地震，造成部分民眾受傷，目前尚無重大災情通報。

美聯社報導，根據美國地質調查所（USGS），這起地震初步規模為5.6，震央位於農業小鎮威利茲（Willits）西北方12公里處，震源深度約8公里，包括沿海城市布拉格堡（Fort Bragg）都能感受到地震晃動。

門多西諾郡（Mendocino County）發言人羅斯（Heather Rose）表示，當地醫院已通報有傷者，但未掌握傷勢程度。她指出，官員預計今天稍晚召開會議，屆時可能公布更多資訊。

門多西諾郡行政辦公室聲明指出，震央附近6個城鎮6000多名居民受到停電影響。當局呼籲民眾避免使用高速公路與一般道路，以便工作人員進行損害檢查與修復作業。

加州資深地震學家瓊斯（Lucy Jones）表示，這是當地近90年來最大一次地震，而這個區域並不位於主要斷層帶上。

她說：「這個地區並非沒有地震，但通常規模都比這次小得多。」主震發生後1小時內，震央附近出現3次規模低於2.7的地震。

加州州長緊急服務辦公室（Cal OES）表示，目前尚未收到任何災損或傷亡報告，但正與各地政府合作評估影響。

地震 美國

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