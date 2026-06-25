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紐約初選左派扳倒民主黨建制派 曼達尼成造王者

中央社／ 紐約24日專電

美國紐約州各項初選結果出爐，左派紐約市長曼達尼支持的3位聯邦眾議員參選人，擊敗建制派現任議員及其支持的參選者，民主社會主義陣營實力大增。曼達尼造王者的聲勢讓民主黨內憂心，過於左傾恐影響總統選舉。

紐約州23日舉行國會及州議會層級議員等各項初選，左派市長曼達尼（Zohran Mamdani）支持的3位參選者，分別擊敗2位現任聯邦眾議員及將退休現任議員支持的參選者，強勢展現左派民主社會主義聯盟動員實力，衝擊民主黨建制派。

長期批評以色列軍事行動，支持巴勒斯坦的前紐約市主計長藍德（Brad Lander），大幅領先擊敗美以公共事務委員會（AIPAC）力挺的現任聯邦眾議員高德曼（Dan Goldman）。在曼達尼輔選下，展現驚人實力。

32歲的政治素人席瓦利（Darializa Avila Chevalier）反對加薩戰爭，成功挑戰連任5屆的國會議員艾斯帕亞（Adriano Espaillat）。

36歲的州眾議員巴爾德斯（Claire Valdez），在民主社會主義人士積極輔選下，擊敗將退休的現任聯邦眾議員貝拉斯格斯（Nydia Velázquez）支持的參選者。

紐約為民主黨州，初選勝出幾乎是國會議員當選者。曼達尼支持的3位參選者全數扳倒現任建制派及其支持的參選人，預料將在美國國會產生一定影響力，甚至影響未來總統選舉風向，民主黨建制派首當其衝。

曼達尼陣營複製一年前紐約市長選舉掀起的左派浪潮，相同幕僚輔選3位參選者，勝出的席瓦利與巴爾德斯年僅30多歲，倡議左派政治及國際觀點。曼達尼23日在一場勝選活動中指出，「這是我們陣營歷史的新頁，一年前不是政治行動的終點，而是起跑點」。

曼達尼的盟友，被自由派點名參選總統的現任聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）繼續高票在初選中勝出。亞裔支持，爭取8度連任的台裔現任聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）也贏得初選。

紐約選出的民主黨眾院領袖傑福瑞斯（HakeemJeffries）未評論初選結果。由於民主黨有機會於11月期中選舉取得眾院多數，各界關注民主陣營中的左派可能影響未來國會運作，共和黨恐樂見發展，民主社會主義陣營已放眼2028大選。

紐約 民主黨 以色列

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