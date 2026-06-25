拚核電 美加速蓋10座核反應爐

美國能源部廿四日宣布，將提供總額一七五億美元的有條件貸款，協助公用事業與能源公司採購核電關鍵零組件，以強化美國商用核能供應鏈，並加快新核電廠建設進度。

美國能源部長萊特表示，這項計畫有助於實現二○三○年前有十座大型核反應爐在建的目標，甚至可能讓時程提前三年。由於人工智慧帶動資料中心快速擴張，美國用電需求激增，這項計畫已吸引大型雲端運算業者及能源業者高度關注。

美國核能產業長期難以吸引投資，主因核電廠投資金額龐大、施工期長、成本超支風險高，且監管程序複雜，使投資人較偏好天然氣與再生能源等成本較低、建設較快的替代方案。

這次貸款由能源部旗下「能源主導融資辦公室」主導，將支持最多五筆貸款，每筆貸款將支援一處廠址興建兩座容量各一點一ＧＷ的西屋AP1000反應爐。西屋將與全美最多五家公用事業或能源公司合作，以固定價格提前採購反應爐壓力容器、蒸汽產生器等需長時間備料的設備，降低供應鏈延誤風險。

萊特透露，目前已有七家公用事業表達興趣，但未透露名稱和地點。每項專案將由西屋與合作企業共同持有，雙方各須先投入至少五億美元資金後，才能取得能源部貸款。

萊特表示，政府有信心這些專案能為公用事業股東、電力用戶及大型資料中心業者創造合理回報，因此認為相關投資風險可控。

這項計畫距離能源部今年稍早宣布與西屋股東達成八百億美元合作框架僅數個月。

根據協議，美國政府將協助安排融資及取得許可，換取未來百分之廿的獲利分成。

川普政府希望到二○五○年將美國核能發電容量提高至四百ＧＷ。與此同時，密西根州Palisades、賓州三哩島及愛荷華州Duane Arnold等三座已經關閉的核電廠，預計近年內重啟。