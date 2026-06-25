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國會表態 美參院限制川普對伊動武

聯合報／ 記者陳熙文、編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普廿三日造訪賓州麥坎吉一座卡車工廠，為共和黨眾議員候選人站台。這是川普上周簽署美伊協議以來，首次在華盛頓以外地區參加大型公開活動。美聯社
美國總統川普廿三日造訪賓州麥坎吉一座卡車工廠，為共和黨眾議員候選人站台。這是川普上周簽署美伊協議以來，首次在華盛頓以外地區參加大型公開活動。美聯社

美國總統川普伊朗簽署初步和平協議一周後，美國參議院廿三日通過決議，限制川普在未獲國會授權下對伊朗採取軍事行動的權力。四名共和黨參議員倒戈支持該決議，被視為對川普的強烈譴責。

華爾街日報報導，參院以五十票對四十八票通過這項決議，要求川普除非獲得國會明確授權，否則應讓美軍退出對伊朗的敵對行動；但若為保護美國、盟友或夥伴免於「迫在眉睫的攻擊」，則不在此限。

該決議先前已獲眾議院通過，雖不具法律拘束力，卻是國會兩院首次通過相同決議，限制川普對伊朗發動戰爭的權力。

除了參議員費特曼外，所有民主黨參議員都投下贊成票。四名共和黨參議員倒戈支持，包括卡西迪、柯林斯、穆考斯基及保羅，另有二名共和黨參議員缺席。

參議院民主黨領袖舒默表示，這場戰爭「將被寫入史冊，成為美國乃至任何國家有史以來最嚴重的外交政策錯誤之一」。

共和黨籍的參議院外交委員會主席里契則敦促同僚投下反對票，認為川普不會理會這項決議，但伊朗會。他警告：「如果這項決議通過，伊朗人將直接起身離開談判桌。他們會說，一切都結束了。」

川普廿四日在社群平台發文，抨擊四名共和黨參議員倒戈與民主黨聯手通過該決議。川普寫道：「我已把伊朗逼到絕境，對方眼看就要倒下，幾乎願意答應我們提出的任何條件，而且數十年來首次對美國及美國總統，也就是我，展現極大敬意時，美國參議院卻決定在最不恰當時機，就戰爭權力法舉行一場毫無意義表決。」

川普說，這等於是在告訴「全球頭號恐怖主義贊助國」，美國不喜歡「我對他們採取的作法，而且我必須停止」。他稱，這種做法無異於向敵人提供協助與支持。

川普聲稱，有四名「失敗的共和黨人」與民主黨人站在一起投票，伊朗甚至向他的團隊詢問：「這到底代表什麼意思？」這些參議員讓他的工作變得更加困難，但無論如何，「我都會把事情辦成，因為我總是能把事情辦成！」

這項參眾兩院通過的決議屬於「共同決議案」，不會送交總統簽署或否決。國際危機組織美國計畫資深顧問芬努凱恩表示，多數法律學者認為，根據美國最高法院一九八○年代的一項判決，這類共同決議案不具法律拘束力，因為法院認定其屬於違憲的立法否決權，但通過本身仍具重要意義。

芬努凱恩表示：「即使不具拘束力，共同決議案仍具有法律效果，代表國會對戰爭權力的看法，也表明總統無權進行這場戰爭。」

川普 國會 伊朗

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