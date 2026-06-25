快訊

Uber Eats第三方支付平台爆漏洞…偽造假訂單詐千萬 主謀聲押禁見

鼓勵惠台 美國務院致函各州擴大與台交流

聽新聞
0:00 / 0:00

美衝核電 祭175億美元貸款

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國能源部將提供總額175億美元的有條件貸款，支持西屋AP1000反應爐及核能供應鏈建設，加速新核電廠開發。（路透）
美國能源部將提供總額175億美元的有條件貸款，支持西屋AP1000反應爐及核能供應鏈建設，加速新核電廠開發。（路透）

美國能源部24日宣布，將提供總額175億美元的有條件貸款，協助公用事業與能源公司採購核電關鍵零組件，以強化美國商用核能供應鏈，並加快新核電廠建設進度，以推動美國逾30年來最大規模的核電廠興建計畫。

能源部長萊特（Chris Wright）表示，這項計畫有助於實現美國到2030年前有十座大型核反應爐在興建中的目標，甚至可能讓時程提前三年。由於人工智慧（AI）相關需求帶動資料中心快速擴張，美國用電需求激增，這項計畫吸引大型雲端運算業者及能源業者高度關注。

美國核能產業長期難以吸引投資，主因核電廠投資金額龐大、施工期長、成本超支風險高，且監管程序複雜，使投資人較偏好天然氣與再生能源等成本較低、建設較快的替代方案。

這次貸款由能源部旗下「能源主導融資辦公室」（前身為貸款計畫辦公室）主導，將支持最多五筆貸款，每筆貸款將支援一處廠址興建兩座容量各1.1GW的西屋（Westinghouse Electric）AP1000反應爐。西屋將與全美最多五家公用事業或能源公司合作，以固定價格提前採購反應爐壓力容器、蒸汽產生器等需長時間備料的設備，降低供應鏈延誤風險。

萊特透露，目前已有七家公用事業表達興趣，但未透露名稱和地點。每項專案將由西屋與合作企業共同持有，雙方各須先投入至少5億美元資金後，才能取得能源部貸款。

萊特表示，政府有信心這些專案能為公用事業股東、電力用戶及大型資料中心業者創造合理回報，因此認為相關投資風險可控。

這項計畫距離能源部今年稍早宣布與西屋股東達成800億美元合作框架僅數個月。根據協議，美國政府將協助安排融資及取得許可，換取未來20%的獲利分成。

川普政府希望到2050年將美國核能發電容量提高至400GW。與此同時，密西根州Palisades、賓州三哩島及愛荷華州Duane Arnold等三座已關閉的核電廠，預計近年內重啟。

美國 能源

延伸閱讀

機器人成美中科技新戰場 美商務部長警示將採取行動

輝達發債 超額認購三倍

路透：SpaceX發行5檔債券 籌250億美元推AI計畫

輝達發債 籌資200億美元 五年來首見

相關新聞

伊朗可能納入美元體系

美國財長貝森特暗示，美國與伊朗正在進行的談判內容，包括讓這個長期與美國對立的國家加入美元體系，並以美元為其石油銷售開立發票。

歐洲抗熱措施迎來壓力測試 熱浪喚起2003年災難記憶

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：歐洲抗熱措施迎來壓力測試 熱浪喚起2003年災難記憶 頭條二：川普高調放話頻遭伊朗拆台 參院出手挑戰戰爭權限 頭條三：中國電池技術進展快 美憂心供應鏈依賴與戰略風險升高

國會表態 美參院限制川普對伊動武

美國總統川普與伊朗簽署初步和平協議一周後，美國參議院廿三日通過決議，限制川普在未獲國會授權下對伊朗採取軍事行動的權力。四名共和黨參議員倒戈支持該決議，被視為對川普的強烈譴責。

川普：伊朗通知美國 荷莫茲不收費

美國總統川普廿四日表示，伊朗已向美方保證，不會向通行荷莫茲海峽的船隻收取任何費用。美國國務卿魯比歐廿三日也表示，包括伊朗在內，任何國家都不得在荷莫茲海峽向船隻收取通行費。

36國民調：76％對川普缺乏信心

丕優研究中心廿三日公布最新全球民調發現，全球對美國總統川普普遍持負面評價；來自卅六國共四萬二千多名受訪者中，逾四分之三（百分之七十六）對川普領導世界事務的能力缺乏信心。

德擬改革制度 2090年70歲退休

德國總理梅爾茨支持一項退休制度改革方案。根據專家委員會提出的建議，德國將逐步提高法定退休年齡，到二○九○年代初期約提升至七十歲，以因應人口老化問題，確保退休金制度永續運作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。