快訊

美股早盤／美光財報公布前三大指數走升 油金齊跌破整數關卡

突冒熊熊烈焰！桃園知名連鎖湯包店傳氣爆 瓦斯行員工換瓦斯遭3度灼傷

聽新聞
0:00 / 0:00

研究：年輕世代「生物性老化」加速 或與癌症年輕化現象有關

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現癌症年輕化可能與生物年齡老化有關。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
研究發現癌症年輕化可能與生物年齡老化有關。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

一項最新研究指出，年輕成人可能正以前所未有的速度「生物性老化」，這種現象或許與20至49歲族群多種癌症罹病率上升有關，其中包含乳癌、大腸癌與胰臟癌等。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，過去癌症多被視為老年疾病，但近年資料顯示，部分癌症在年輕族群中的發生率正在上升，促使科學界尋找新的解釋。除了飲食習慣不佳、肥胖、抽菸、飲酒、腸道菌失衡以及塑膠微粒等傳統假說外，發表於《自然醫藥》期刊（Nature Medicine）的一項最新研究提出另一種可能：人體「內在老化速度」正在改變。

所謂「生物年齡」，並非實際出生年數，而是反映身體細胞與器官的運作狀態，會受到生活型態、睡眠、壓力、運動、發炎程度與代謝健康等因素影響。

研究團隊分析約16.4萬名來自英國與美國成人的血液樣本後發現，1965年至1974年出生的人，在30至40歲時出現較明顯的加速老化跡象，而這種現象在前兩個世代較不明顯。換言之，同齡比較下，他們的生理狀態呈現「比實際年齡更老」的趨勢。

研究同時發現，目前50多歲族群在年輕時也曾出現類似情況，其生物老化速度比現今70多歲族群在相同年齡階段「快23%」。此外，當一個人的生物年齡高於實際年齡時，其在55歲前罹患癌症的風險也顯著上升。

研究作者、華盛頓大學醫學院的殷曹（Yin Cao，音譯）表示，生物老化不只是數字，而是體內細胞層級的磨損，包括慢性發炎、免疫功能下降與DNA損傷累積等。她指出，這些變化可能讓部分年輕人提早進入「身體老化狀態」，進而與癌症年輕化趨勢相關。

不過研究團隊強調，這項研究屬於觀察性研究，無法證明「生物老化加速」直接導致癌症增加，仍需進一步大規模與長期追蹤研究驗證。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

癌症 塑膠微粒

延伸閱讀

瘦瘦針再添神奇功效？ 研究：暴力犯罪風險可能下降逾6成

荷蘭15歲少女涉刺死雙親與愛犬 犯案後還將現場照片傳給同學

荷蘭首例12歲以下末期病童接受安樂死 新法上路兩年後首度適用

俄羅斯燃油短缺催生「神奇省油錠」熱潮 號稱一顆可讓汽油變高級油

相關新聞

美研究：孕婦心血管健康差 孩子發展遲緩風險相對高出62%

美國一項最新研究發現，女性懷孕前與懷孕期間的心血管健康狀況，不僅影響自身健康，還可能深刻影響孩子未來的腦部發育與行為表現。研究顯示，心血管健康較差的孕婦，其子女出現發展遲緩的風險比健康族群相對高出62%。

研究：年輕世代「生物性老化」加速 或與癌症年輕化現象有關

一項最新研究指出，年輕成人可能正以前所未有的速度「生物性老化」，這種現象或許與20至49歲族群多種癌症罹病率上升有關，其中包含乳癌、大腸癌與胰臟癌等。

走路速度比走多久更重要 專家：步行速度可反映健康與壽命風險

走路被視為最簡單的運動之一，不僅能提升心跳與代謝，也與較佳的認知功能、較低心臟病風險及更好的情緒狀態有關。不過專家指出，比起走了多久，「走多快」可能更能反映一個人的健康狀況，且不同年齡層有對應的理想速度標準。

禁蒙面逮捕新法引違憲之爭 聯邦、紐約州互告

紐約州議會前不久通過法案，要求限制聯邦和地方執法人員蒙面執行公務，並禁止地方當局與配合移民執法。該法通過後遭到聯邦政府強烈抨擊，並於22日在紐約西區聯邦法院起訴紐約州，稱該立法違憲。作為回應，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)也在同日向紐約北區聯邦法院提交訴狀，反訴聯邦針對紐約州立法的攻擊違反州權獨立的憲法精神，並要求法院判決此法合憲。

華人返美綠卡遭吊銷引發訴訟 最高院支持川普政府

擁有合法居留權但有犯罪紀錄的中國公民劉慕才(Muk Choi Lau，音譯)，返美時綠卡遭吊銷而衍生官司，最高法院23日以6票對3票表決結果支持川普政府主張，也就是邊境執法人員面對涉嫌犯罪的綠卡持有人入境時，有權逕行採取移民假釋(immigration parole)。該案對移民入境影響甚大，被告辯護律師指這將給予移民官員極大的裁量權。

曼達尼初展政治影響力 支持紐約市聯邦眾議員3人都勝出

多州初選23日登場，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)透過力挺社會主義派民主黨同僚測試自己的政治影響力，川普總統背書的州長人選本月在喬治亞州和愛阿華州共和黨初選相繼落敗之後，這次在南卡羅來納州初選決選則同時為兩名候選人背書。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。