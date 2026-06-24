研究：年輕世代「生物性老化」加速 或與癌症年輕化現象有關

一項最新研究指出，年輕成人可能正以前所未有的速度「生物性老化」，這種現象或許與20至49歲族群多種癌症罹病率上升有關，其中包含乳癌、大腸癌與胰臟癌等。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，過去癌症多被視為老年疾病，但近年資料顯示，部分癌症在年輕族群中的發生率正在上升，促使科學界尋找新的解釋。除了飲食習慣不佳、肥胖、抽菸、飲酒、腸道菌失衡以及塑膠微粒等傳統假說外，發表於《自然醫藥》期刊（Nature Medicine）的一項最新研究提出另一種可能：人體「內在老化速度」正在改變。

所謂「生物年齡」，並非實際出生年數，而是反映身體細胞與器官的運作狀態，會受到生活型態、睡眠、壓力、運動、發炎程度與代謝健康等因素影響。

研究團隊分析約16.4萬名來自英國與美國成人的血液樣本後發現，1965年至1974年出生的人，在30至40歲時出現較明顯的加速老化跡象，而這種現象在前兩個世代較不明顯。換言之，同齡比較下，他們的生理狀態呈現「比實際年齡更老」的趨勢。

研究同時發現，目前50多歲族群在年輕時也曾出現類似情況，其生物老化速度比現今70多歲族群在相同年齡階段「快23%」。此外，當一個人的生物年齡高於實際年齡時，其在55歲前罹患癌症的風險也顯著上升。

研究作者、華盛頓大學醫學院的殷曹（Yin Cao，音譯）表示，生物老化不只是數字，而是體內細胞層級的磨損，包括慢性發炎、免疫功能下降與DNA損傷累積等。她指出，這些變化可能讓部分年輕人提早進入「身體老化狀態」，進而與癌症年輕化趨勢相關。

不過研究團隊強調，這項研究屬於觀察性研究，無法證明「生物老化加速」直接導致癌症增加，仍需進一步大規模與長期追蹤研究驗證。

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