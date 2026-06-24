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走路速度比走多久更重要 專家：步行速度可反映健康與壽命風險

聯合新聞網／ 綜合報導
走路速度能用來觀察健康是否出現變化。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
走路速度能用來觀察健康是否出現變化。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

走路被視為最簡單的運動之一，不僅能提升心跳與代謝，也與較佳的認知功能、較低心臟病風險及更好的情緒狀態有關。不過專家指出，比起走了多久，「走多快」可能更能反映一個人的健康狀況，且不同年齡層有對應的理想速度標準。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國芝加哥 EVOyouthful 長壽醫療機構醫師助理沃格斯特倫（Elizabeth Vogstrom）表示，步態速度是隨年齡變化的重要健康指標，能提早反映身體功能退化。她指出，即使抽血或健康檢查數值正常，仍可能出現肌力、耐力、平衡感或心肺功能下降，而走路速度往往是最早出現變化的指標之一。

根據2022年《運動科學期刊》（Journal of Sports Sciences）研究與專家建議，不同年齡層的建議步行速度如下：

•20～30歲

1英里（約1.6公里）需13～15分鐘

時速約7.4 km/h

•40歲

1.6公里需14～16分鐘

時速約6.9 km/h

•50歲

1.6公里需15～17分鐘

時速約6.4 km/h

•60歲

1.6公里需16～18分鐘

時速約5.3～5.9 km/h

•70歲以上

1.6公里約20分鐘

時速約5.6 km/h

專家補充，一般健康成人的「快走」，應達到略微喘氣但仍能對話的程度。沃格斯特倫指出，對多數中年與年長者而言，每英里約17～18分鐘（約時速5.3～5.6公里）可視為一般步行速度；14～16分鐘（約時速6.4～6.9公里）則代表良好的心肺與身體功能；若慢於每英里20分鐘（約時速4.8公里），不一定異常，但若比過去明顯變慢，可能需要留意健康變化。她也提醒，若步行速度「突然下降」，可能反映肌肉流失、心血管功能下降、關節問題或神經系統變化。

步行 心臟病

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