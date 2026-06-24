美研究：孕婦心血管健康差 孩子發展遲緩風險相對高出62%

美國一項最新研究發現，女性親懷孕前與懷孕期間的心血管健康狀況，不僅影響自身健康，還可能深刻影響孩子未來的腦部發育與行為表現。研究顯示，心血管健康較差的孕婦，其子女出現發展遲緩的風險比健康族群相對高出62%。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究分析超過8,000名母親的健康資料，評估項目包括飲食、運動、睡眠、吸菸狀況、身體質量指數（BMI）、膽固醇、血糖與血壓等八大指標，再依整體心血管健康程度分為高、中、低三組。

結果發現，在心血管健康狀況最佳的母親當中，只有8.8%的孩子在4歲時出現發展遲緩；而在健康狀況最差的族群中，這個比例高達16.8%，幾乎翻倍。研究還發現，母親心血管健康越差，孩子在多個發展面向越容易落後，包括語言溝通、大肌肉動作、精細動作、問題解決能力及人際社交能力。其中受影響最明顯的是社交與人際互動能力。

美國心臟科醫師格雷弗（Evelina Grayver）表示，心血管健康不佳的女性較容易出現妊娠高血壓、子癲前症及早產等問題，這些因素都可能干擾胎兒正常發育。她解釋，健康的心臟能更有效地將血液輸送至胎盤，而胎盤則負責向胎兒提供氧氣與營養，一旦血流供應不足，可能影響大腦與神經系統的發展。

研究團隊認為，改善女性在懷孕前及懷孕期間的心血管健康，或許是促進下一代健康最早也最重要的介入機會之一。此外，研究人員也強調，心血管疾病並非完全由基因決定。格雷弗指出，約80%的心血管疾病其實可以透過生活習慣預防，只有約20%與遺傳因素有關。

美國心臟協會目前提出「Life's Essential 8」（生命八大要素）作為心臟保健指引，包括健康飲食、規律運動、避免尼古丁、維持理想體重、控制血壓、血糖與膽固醇，以及充足睡眠。專家建議，有生育計畫的女性可採取地中海飲食，多攝取魚類、蔬果與橄欖油，減少紅肉攝取；每周至少運動5天、每天30分鐘，並維持每晚7至8小時睡眠，以提升心血管健康。