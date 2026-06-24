參與國安測試 Anthropic模型發現美政府電腦系統漏洞

美聯社（AP）今天報導，人工智慧（AI）新創公司Anthropic大型模型Mythos在一項測試演練中，發現美國政府高度敏感電腦系統的安全漏洞。

報導指出，Anthropic與華府情報機構合作，在名為「Project Glasswing」機密專案下進行測試。這項專案旨在駭客利用漏洞之前，先找出並修補關鍵軟體系統中的安全缺陷。

維吉尼亞州聯邦參議員華納（Mark Warner）本月在國會聽證會上提及這項測試。他表示已獲國家安全局（National Security Agency）局長魯德（Joshua Rudd）告知，Mythos模型「不是花上數週，而是數小時內就突破了我們幾乎所有機密系統」。

不過，美聯社引述一名不具名美國官員指出，雖然Mythos在數小時內發現部分漏洞，但這並不代表這個模型能夠在同樣時間內利用這些漏洞發動攻擊。

對於相關報導，白宮、Anthropic以及美國戰爭部均未立即回應路透社的置評請求。

即將進行首次公開募股（IPO）的Anthropic與美國政府之間的關係近來並不順利。Anthropic曾拒絕讓美軍將其AI模型用於國內監控及完全自主性武器系統，美國政府則將Anthropic列入國安黑名單作為反制。

此外，美國政府本月也以國安疑慮為由，下令Anthropic暫停向全球各地及所有外國人出口其最新的Mythos與Fable AI模型。

「紐約時報」（New York Times）稍早報導，由於雙方爭議仍在，美國國家安全局已失去對Mythos模型的使用權限。