機器人成美中科技新戰場 美商務部長警示將採取行動

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日在閉門會議中告訴企業高層，商務部正密切審視中國政府補貼的機器人產品輸美情形，暗示審查完成可能採取強硬行動。

美國政治新聞網站Politico報導，美官員逐漸將中國政府扶持的機器人產業視為國安威脅，擔心在美國製造業者具備足夠競爭規模之前，享有政府補貼的中國機器人恐主導全球市場。

儘管中國製機器人目前已面臨美國關稅，但多名與會人士表示，盧特尼克的言論暗指當局正研議採取更多行動，同時反映在AI晶片之外，川普政府內部正逐步將機器人技術視為科技競賽的下一個戰場。

據Politico掌握的會議記錄，盧特尼克說：「我們不希望享有國家補貼的機器人攻擊我們，這就是即將到來的軍備競賽，機器人手臂（軍備）即將來臨」，美方必須確保機器人在美國生產，並將展開研究。

這場會議集結10多名企業高層，遍及太空探索科技公司（SpaceX）、波士頓動力（Boston Dynamics）、摩根大通集團（JPMorgan Chase）、高盛（GoldmanSachs）、西門子（Siemens）及羅克維爾自動化（Rockwell Automation）等企業，討論如何逆轉數十年來製造業外包的趨勢，並重建從半導體到機器人等各類產品所需的工業基礎。

政府官員與業界領袖主張，美國已流失打造下一代機器人所需的多數製造業基礎，從機械工具到關鍵零組件皆是如此。他們將力拚在中國擴大機器人製造領域優勢之前，重建這個產業生態系。

其中一名與會人士說：「我們最終如果是以『美國的大腦搭配中國的身體（硬體）』為結局，那這整個想法將是一個非常、非常糟糕的戰略計畫。」

這場討論多半聚焦在重建美國本土產業基礎，與會高層也針對融資瓶頸、許可審批延誤，以及能加速工廠建設與投資的政策提出見解。

重建製造業基礎既需要關稅，也需要資金。其中關鍵在於國防部所屬的「戰略資本辦公室」（Office ofStrategic Capital），這個單位提供低成本貸款，目的是降低企業的資金成本，並鼓勵民間投資興建新工廠與產能。

其中2名與會人士透露，戰略資本辦公室目前正審核至少2家美國機器人公司的貸款，包括FoundationRobotics和Standard Bots，但相關貸款尚未定案且將與民間資金搭配。

美國商務部與五角大廈均未立即回應置評請求。