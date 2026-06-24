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美國會通過戰爭權力法 川普批4共和黨參議員倒戈讓伊朗看笑話

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普23日在賓州麥克貨車利哈伊谷營運設施視察時發表談話並做出手勢。美聯社
美國總統川普23日在賓州麥克貨車利哈伊谷營運設施視察時發表談話並做出手勢。美聯社

美國總統川普24日在真實社群發文，抨擊4名共和黨參議員倒戈，與民主黨聯手限制他在未獲國會授權下對伊朗採取軍事行動的權力，並聲稱德黑蘭當局也詢問此事究竟代表什麼意思。

川普寫道：「當我已經把伊朗逼到絕境，對方眼看就要倒下，幾乎願意答應我們提出的任何條件，而且數十年來首次對美國及美國總統，也就是我，展現極大敬意時，美國參議院卻決定在最不恰當的時機，就《戰爭權力法》舉行一場毫無意義的表決。」

他抨擊，這等於是在告訴「全球頭號恐怖主義贊助國」，美國不喜歡「我對他們採取的作法，而且我必須停止」。他稱，這種做法無異於向敵人提供協助與支持。

川普聲稱，有4名「失敗的共和黨人」與民主黨人站在一起投票，伊朗甚至向他的團隊詢問：「這到底代表什麼意思？」這些參議員讓他的工作變得更加困難，但無論如何，「我都會把事情辦成，因為我總是能把事情辦成！」

伊朗 川普 共和黨

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