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北加州圖書館槍擊案釀2死 1嫌犯落網警方調查中
美國警方表示，北加州一家圖書館今天發生槍擊案，造成2人死亡，警方趕赴現場後逮捕1名嫌犯。
美聯社報導，契科市（Chico）警察局長奧德瑞吉（Billy Aldridge）在記者會上表示，下午5時許接獲報案電話，電話中可聽到槍聲，以及從布特郡圖書館契科分館傳出的民眾尖叫聲。
奧德瑞吉說，員警進入圖書館後，嫌犯隨即從後門逃跑，部署在圖書館後方的其他警力隨即將嫌犯逮捕到案。
他說：「這起傍晚發生的事件顯然非常令人悲痛，對很多人造成創傷，也對我們的社區帶來巨大創傷。」
奧德瑞吉說，目前公眾並未面臨迫切的威脅，並已對這起槍擊案展開調查。
警方沒有公布嫌犯姓名，也未透露犯案動機的細節。
執法部門表示，他們認為槍手是單獨犯案；此外，在通知死者親屬前，也暫不公布遇害者姓名。
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