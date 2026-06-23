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特斯拉致命車禍疑涉自駕系統 美監管機構介入調查

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
加州一輛特斯拉Model 3 今年4月在高速公路使用全自動輔助駕駛模式。圖為示意圖，並非本文事故肇事車輛。路透
加州一輛特斯拉Model 3 今年4月在高速公路使用全自動輔助駕駛模式。圖為示意圖，並非本文事故肇事車輛。路透

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）今天表示，正對德州發生的一起致命事故展開調查。涉事特斯拉汽車據報在啟用先進駕駛輔助系統期間撞入民宅，導致一名76歲婦女死亡。

路透社報導，自2016年以來，NHTSA已針對近50起涉及特斯拉車輛的事故展開特別調查，涉事車輛均疑似在事發時啟用自動輔助駕駛系統（Autopilot）等先進駕駛輔助系統（ADAS），已知相關事故造成20多人喪命。

此外，NHTSA今年3月對320萬輛配備全自動輔助駕駛（FSD）功能的特斯拉車輛展開升級調查，原因是擔心該系統在能見度不佳的情況下，可能無法辨識危險或向駕駛發出警示。

主管特斯拉自動駕駛業務的艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）在社群平台X表示，德州這起致命事故發生前，駕駛人為控制車輛。

他說：「在這起案件中，駕駛行經住宅區時踩下油門踏板，使車輛改由人為操控，而非自動駕駛系統控制。事故發生時車速達每小時73英里（約117公里），且撞擊後仍持續踩油門。」

然而，哈立斯郡（Harris County）警長辦公室在聲明中表示，駕駛向警方表示，事故發生時車輛正處於「啟用自駕系統」的狀態。

警方聲明指出，這輛特斯拉Model 3高速衝向磚造民宅，撞上當時人在屋裡的艾維拉（M. Avila）。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）質疑媒體對相關事件的報導。他在社群媒體X發文說，「財經內幕」（Business Insider）的報導「並不合理」，並稱特斯拉FSD系統在住宅區街道行駛速度緩慢。

去年10月，NHTSA另對288萬輛配備FSD系統的特斯拉汽車展開調查，原因是接獲50多起交通安全違規及一連串事故通報。

特斯拉2023年曾召回約200萬輛汽車，透過大規模軟體更新來強化監控機制，確保駕駛在使用Autopilot先進駕駛輔助系統時全神貫注。

特斯拉 德州

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