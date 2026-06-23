川普簽行政命令加速量子運算發展 強化政府資安防護

美國總統川普今天簽署兩項行政命令，目標在於加速量子運算發展並提升資安防護。這項尖端技術未來可能超越現今的超級電腦。

綜合法新社和路透社報導，包括國際商業機器公司（IBM）、微軟（Microsoft）及谷歌（Google）等美國主要量子電腦開發企業，都以在2029年前打造出全球首部大規模容錯量子電腦為目標。

白宮科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）主任克拉茨歐斯（MichaelKratsios）說，川普簽署的行政命令要求美國政府機構與民間企業合作，在2028年前研發出可用於科學研究的量子電腦。

傳統電腦以「位元」儲存資訊，而量子電腦使用的是「量子位元」，量子位元不像傳統位元只能為0或1，而是能處於0與1的疊加狀態，意味一個量子位元可以攜帶的資訊量更多。

這使得量子電腦能同步處理龐大資訊及「所有可能性」，理論上運算速度與效能都遠超目前任何現有系統。不過，這種技術也可能破解現行保護電腦免於遭駭的加密系統，引發外界對惡意網路攻擊的擔憂。

不過，目前量子電腦的錯誤率仍然過高，尚無法在研究用途之外穩定運作。

一名白宮資深官員表示，與美國政府共同開發的量子電腦，性能可能略遜於民間企業承諾推出的商用版本。

這名官員說：「我們將推動研發具科學應用價值的量子電腦視為一個過渡階段，這將是邁向未來更大規模、更強大系統的重要基石。」

川普簽署的第2項行政命令則涉及網路安全及「後量子密碼學」（post-quantum cryptography），也就是能抵抗強大量子電腦破解的加密技術。

克拉茨歐斯表示，這項命令將加速轉換進程，以防範量子電腦引發的網路攻擊，目標是在2030或2031年前，將政府重要資訊系統轉換為採用後量子密碼學的加密機制。