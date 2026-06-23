快訊

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

成大碩士捐肝救父經濟陷困境 企業家豪氣幫付35萬元醫療費

聽新聞
0:00 / 0:00

川普簽行政命令加速量子運算發展 強化政府資安防護

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國總統川普今天簽署兩項行政命令，目標在於加速量子運算發展並提升資安防護。這項尖端技術未來可能超越現今的超級電腦。

綜合法新社和路透社報導，包括國際商業機器公司（IBM）、微軟（Microsoft）及谷歌（Google）等美國主要量子電腦開發企業，都以在2029年前打造出全球首部大規模容錯量子電腦為目標。

白宮科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy）主任克拉茨歐斯（MichaelKratsios）說，川普簽署的行政命令要求美國政府機構與民間企業合作，在2028年前研發出可用於科學研究的量子電腦。

傳統電腦以「位元」儲存資訊，而量子電腦使用的是「量子位元」，量子位元不像傳統位元只能為0或1，而是能處於0與1的疊加狀態，意味一個量子位元可以攜帶的資訊量更多。

這使得量子電腦能同步處理龐大資訊及「所有可能性」，理論上運算速度與效能都遠超目前任何現有系統。不過，這種技術也可能破解現行保護電腦免於遭駭的加密系統，引發外界對惡意網路攻擊的擔憂。

不過，目前量子電腦的錯誤率仍然過高，尚無法在研究用途之外穩定運作。

一名白宮資深官員表示，與美國政府共同開發的量子電腦，性能可能略遜於民間企業承諾推出的商用版本。

這名官員說：「我們將推動研發具科學應用價值的量子電腦視為一個過渡階段，這將是邁向未來更大規模、更強大系統的重要基石。」

川普簽署的第2項行政命令則涉及網路安全及「後量子密碼學」（post-quantum cryptography），也就是能抵抗強大量子電腦破解的加密技術。

克拉茨歐斯表示，這項命令將加速轉換進程，以防範量子電腦引發的網路攻擊，目標是在2030或2031年前，將政府重要資訊系統轉換為採用後量子密碼學的加密機制。

川普 資安 Google Microsoft

延伸閱讀

金融業將啟動換密碼工程

五眼聯盟警告 足以顛覆政府和企業的AI恐數月內問世

經濟日報社論／矽盾之外的真正考驗

川普經濟崩潰說 削弱美談判籌碼

相關新聞

嚴重追撞事故！英國貝德福德列車追撞事故，釀20年來最嚴重受傷人數

2026年6月19日傍晚，英國貝德福德（Bedford）郡南邊郊外的鐵路軌道上，兩列隸屬於東米德蘭鐵路（East Midlands Railway, EMR）的客運列車在交通尖峰時段發生嚴重的追撞事故。一列因故停駛的列車，遭後方另一列客車撞擊。這起事故不僅造成一名司機員殉職、百人受傷，也引發各界對於英國鐵路系統在安全防護與基礎設施升級上的疑慮與檢視。

毒駕害命！借鏡韓國的毒駕治理制度，台灣可以怎麼做？

近年來國際黑市出現了數種新型毒品，像是喪屍煙彈、大麻煙彈、喪屍藥等。這些藥物的共同特徵在於發作時會引發嚴重的意識混亂、全身肌肉抽搐等，也可以被偽裝成無色無味的電子煙精油或粉末。

圍堵紅色經濟？一文看懂G7高峰會「中國因素」的十年戰略轉折

2026年在法國舉行的G7高峰會已於6月17日落幕。本文深入剖析2017年至2026年間G7峰會公報中「中國因素」的動態演變。作者倪世傑指出，G7 對中態度已從早期關注香港人權的單一議題，轉向將中國視為「制度性挑戰」，並正式將台海和平穩定納入印太安全框架。隨著國際局勢推移，G7 的對中策略正經歷從「價值宣示」到「政策工具化」的質變，特別是針對產能過剩、關鍵礦物供應鏈及經濟脅迫等結構性問題。而在2026年峰會中，面對美中「戰略穩定」的複雜賽局，中國在公報文字上雖看似「消失」，實則已化為更具操作性的經濟安全語言，無處不在地影響著台灣的國際處境與全球秩序。

首波熱浪籠罩西班牙 消暑不離摺扇水壺冰淇淋

西班牙今年首波熱浪昨天來襲，許多內陸地區最高氣溫突破攝氏40度，並出現晚間最低溫仍高於25度的熱帶夜現象，首都馬德里街頭...

日71歲父存3800萬仍打工到天亮！嘆「不能放棄42歲兒」：想為他多存一點

日本社會高齡化與「隱蔽青年」問題交織出令人揪心的社會悲歌。擁有3,800萬日圓（約新台幣745萬元）存款的70歲高齡老人，本應過著安穩的退休生活，卻為了養活具有心理疾病隱蔽在家長達10年的42歲兒子，每周5天都要工作到凌晨5時。他表示，為了以後自己去世兒子還能維持生活，即使很累，也不能辭職。 據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，現年71歲高齡老人佐藤和夫（化名），擁有2000萬日圓（約新台幣392萬元）的積蓄和大約1,800萬日圓（約新台幣353萬元）的退休金，然而原本能夠退休的他，因為家庭重擔，即使辛苦也要存錢。他現在仍在一家保安公司擔任夜班約聘人員，每周凌晨都要在東京一條主路旁的建築工地上指揮交通，一直工作到凌晨5時，只因夜晚有額外報酬，收入更高。 佐藤曾在一家中型建築公司從事銷售工作，60歲退休，每月能領取17萬日圓（約新台幣33萬元）的公共養老金，但真正改變家庭軌迹的是長子直樹。直樹曾在東京一家IT公司任職，卻因過度勞累導致精神受損，辭職後的十年間，他足不出戶，成為「隱蔽青年」。佐藤透露，兒子並非不努力，他也有嘗試學習、考取證書、找工作，但每次嘗試出門的時候，

美伊談判細節 荷莫茲海峽逾400船隻等待通行

「金融時報」報導，目前荷莫茲海峽（Hormuz Strait）附近集結逾400多艘大型油輪，船東和營運商正等待美國和伊朗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。