深夜傳巨大槍聲…芝加哥爆大規模槍擊案 歹徒開車掃射釀13傷

美國芝加哥發生大規模槍擊案，警方表示，兩名槍手昨夜駕車在該市南區（South Side）朝人群掃射，造成至少13人受傷。

鄰居告訴ABC7電視台，事發於六月節（Juneteenth）慶祝活動舉行期間。

警方昨天深夜接獲報案，指羅斯蘭地區（Roseland）的普林斯頓公園街區（Princeton Park）發生槍擊案，隨即派員趕往現場。

調查人員指出，一輛紅色休旅車停在一大群人旁邊，車內兩人開槍，隨後逃離現場。

監視器拍到疑似連續開槍的畫面，人們四處奔逃尋找掩護。

員警到場後發現兩人中彈，另外10人自行前往當地醫院。警方之後又說，還有一名26歲男子受傷，傷勢不明，但他拒絕接受治療。

鄰居布勞特（Michael Blount）表示，事發時他在家裡，突然之間聽到砰、砰、砰的密集槍響，聲音很大，接著就聽到警笛聲。

他說：「很遺憾這種事發生在六月節這一天。我非常難過。應該是要慶祝，而不是發生剛才這種事。完全不對。」

目前做案動機仍不明，也還沒有人被捕。