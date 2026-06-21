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倒映池整修一波三折 川普指控遭人蓄意破壞

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，華府倒映池（Reflecting Pool）整修工程遭到「惡劣破壞者」破壞，需要再度翻修，因池中藻類大量孳生、塗層剝落。

國家廣播公司新聞網（NBC News）和法新社報導，川普今天在他社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，說倒映池遭受的破壞是有人蓄意為之，並表示這類行為涉嫌犯罪，有可能招致「多年牢獄之災」。

川普在其中一篇貼文中說：「誰會做這種事？這些都是非常嚴重的犯罪，涉及破壞國家紀念碑。」

長620公尺的倒映池坐落在林肯紀念堂前方。川普大力推動這項翻新工程，請來承包商排乾池水，並為池底重新塗上新的「美國國旗藍」密封塗層；然而重新注滿池水後不久，池中便出現大量藻類滋生，塗層也開始剝落，水面上可見一塊塊脫落塗層浮出。

川普發文指出：「我們今天和承包商會面，很可能被迫將池水排出，以進行必要修復，但會盡快完成。」

至於修復作業會讓這項據美媒報導迄今達1400萬美元的整修工程增加多少費用，目前還不得而知。

80歲、共和黨籍的川普在社群媒體貼文中稱，工程原本「運作完美」，直到「可恥的蓄意破壞」出現。他未指名道姓，但說有人「拿著某種刀片或利刃」在池底「留下一道250英尺長的劃痕」，並向池水中傾倒「腐蝕性與破壞性的化學藥劑」。

但川普並未提出任何證據佐證有關工程受到破壞的最新說法。

● 摸塗層遭捕 前奧運選手喊冤

其中一位被控破壞倒映池的人士是前奧運選手赫恩（David Hearn）。他接受「華盛頓郵報」訪問時表示，自己當天騎了84公里的單車，在林肯紀念堂停下腳步，想親眼看看倒映池整修情況。

67歲的赫恩說，他彎下身觸摸一塊脫落的藍色塗層時，隨即遭2名國民兵（National Guard）包抄，並被美國公園警察（US Park Police）以涉嫌毀損政府財產的輕罪逮捕。

赫恩向華郵表示：「我沒有破壞、打壞或剝落任何東西。等我反應過來時，人已經被上銬。」他補充說：「我只是伸手碰了一下那塊已經翹起的塗層邊緣。它本來就已經剝落，還連著底部。我沒有把任何東西拿走。」

● 雙氧水刺激 原藍綠藻被新生綠藻取代

「大西洋月刊」（The Atlantic）將倒映池的藻類送交科學檢驗，專家指出，工人為消除藻類而投入雙氧水，反而刺激了另一種藻類大量繁殖。

北卡羅來納大學（University of North Carolina）教堂山（Chapel Hill）分校海洋與環境科學教授帕爾（HansPaerl）受訪時表示：「這確實是一種生長非常迅速的藻類。」

帕爾指出，原本的藍綠藻被新生的綠藻取而代之，「現在綠藻正全面占領倒映池」。

倒映池是華盛頓極具象徵意義的地標：1963年民權運動領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）曾在林肯紀念堂階梯上，向數十萬圍繞池畔群眾發表知名的「我有一個夢」演說。

這項整修工程是美國獨立250週年慶典籌備工作的一環，而相關慶祝活動將於7月4日登場。

川普 美國 華府

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