救生衣滑脫變兇器！3歲童在家用泳池溺斃 專家曝保命6步驟：缺一不可

穿了救生衣竟然還會溺斃？美國近日發生一起令人心碎的兒童溺水悲劇，一名年僅3歲的男童在家用游泳池玩水時不幸溺水身亡，當時他的身上明明穿著具備浮力的救生衣，卻因為家長在幫忙穿著時，漏了將胯下安全帶正確穿過並扣緊的關鍵步驟，導致救生衣在入水時瞬間移位，釀成無法挽回的悲劇。

據《紐約郵報》報導，這起不幸事件發生於6月14日，美國喬治亞州布萊克利郡（Bleckley County）的一戶民宅。驗屍官法蘭西斯（Michael Francis）接受地方媒體訪問時指出，3歲男童詹姆斯（James）在意外發生時，身上確實穿著合格的兒童浮力救生衣，然而致命的關鍵在於這件救生衣「胯下的安全固定帶」，當時並沒有正確地從幼童的雙腿之間穿過並牢牢扣緊。男童跌入水中時，救生衣受到浮力向上衝，直接整件往上滑脫，甚至卡住頭部，使其口鼻無法保持在水面之上，最終導致溺斃。

意外發生後，詹姆斯就讀的布萊克利郡小學（Bleckley County Primary School）隨後證實了這項噩耗，全校師生陷入極大悲痛。校方在悼念聲明中寫道，詹姆斯擁有燦爛的笑容與充滿活力的靈魂，雖然在世上的時間極其短暫，但他帶來的歡樂將永遠被珍藏。布萊克利郡警長辦公室也藉此向大眾發出嚴正呼籲，期盼全天下父母引以為戒，只要兒童靠近水域，務必提高警覺，並嚴格確保水上防護設備百分之百正確穿戴。

針對這起因穿戴不當引發的奪命意外，美國沃爾夫森兒童醫院（Wolfson Children's Hospital）等專業單位衛教指出，兒童的身體結構與成人不同，重力與浮力平衡極易因設備滑脫而失衡。家長在幫孩子穿著救生衣時，必須嚴格落實以下「保命6步驟」，缺一不可：

第一步檢查標籤：購買前務必確認救生衣獲得官方安全認證，且必須與孩子「當前的體重和胸圍」完全匹配，切勿抱持「買大一點穿比較久」的心態。

第二步拉鍊拉到頂：將救生衣妥善套在孩子身上後，將正面的拉鍊完全拉到最頂部。

第三步扣緊胸腰帶：扣好所有位於胸部或腰部的塑料扣環，並將調節帶子拉緊。背心應緊貼身體軀幹，但以不限制呼吸或日常活動為原則。

第四步繫好胯下帶（最關鍵）：務必確保腿部安全帶正確穿過孩子的兩腿之間，並拉緊扣好。這是防止孩子入水時，救生衣因巨大浮力直接從頭部滑落、導致口鼻滅頂的唯一防線。

第五步進行肩部測試：穿好後，家長用雙手抓住救生衣的肩部結構並垂直往上提。如果救生衣輕易向上滑動到孩子的下巴或耳朵上方，表示尺寸太大或帶子太鬆，必須重新調整。

第六步淺水區測試： 實際出發下水前，應先讓孩子在安全、平靜的淺水域中練習「面朝上漂浮」，確保該具救生衣確實能穩定將孩子的頭部維持在水面以上。

夏日水上活動進入高峰期，專家語重心長提醒，設備合格只是基礎，唯有每一個安全扣環都「精準到位」，才能在關鍵時刻發揮保護的作用，別讓一時的便宜行事，成為家庭永遠的痛。