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紐時記者出書爆料「川普白宮荒誕幕後」！部分內容搶先曝光

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紐時記者出書爆料「川普白宮荒誕幕後」！部分內容搶先曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普13日在白宮橢圓辦公室。法新社
美國總統川普13日在白宮橢圓辦公室。法新社

紐約時報資深記者哈柏曼（Maggie Haberman）與史萬（Jonathan Swan）追蹤美國總統川普的政治生涯逾10年，2人合著新書《政權移轉》（Regime Change，暫譯）預計23日上市。書中引述大量訪談，揭露白宮在川普第二任期前14個月在檯面下的運作。新書直言川普是「我們一輩子遇到權力最大的總統」，憑藉怨氣和直覺行事，試圖打破政治常規，讓聯邦政府、文化機構乃至新聞議程都屈從於他的意志

紐時引述新書描述，川普遇到負面評論時，常想靠「劇情反轉」改變焦點。美國防長赫塞斯當初被提名時陷入性侵疑雲，川普一度考慮改提名昔日政敵、佛州州長德桑提斯，並對一名錯愕的盟友說：「我們需要劇情反轉。」最後，川普還是讓副總統范斯、保守派盟友柯克與長子小川普出面，向共和黨人施壓穩住提名。

川普曾把去年2月在白宮公開斥責烏克蘭總統澤倫斯基的場面，稱為「精彩電視節目」，甚至說比自己的實境秀《誰是接班人》更好看。當時澤倫斯基赴白宮，原本是為敲定由美國財長貝森特起草的礦產協議，但幾名川普幕僚事前已擔心場面失控。時任國安顧問沃茲曾提醒澤倫斯基穿西裝，貝森特則建議川普，在澤倫斯基簽字前，甚至不該讓他進白宮。

衛報報導，書中稱，貝森特私下對澤倫斯基極不耐煩，曾形容他「很難搞」，還稱他是「小王八蛋」、「歐洲人的特殊需求兒童」，甚至說他「像嗑藥的豆豆先生」。

川普也不時詢問身邊人士，誰更適合接下他的政治路線。書中稱，川普去年10月在白宮晚宴上，當著副總統范斯與國務卿魯比歐本人，詢問媒體大亨梅鐸比較看好誰接棒2028年。梅鐸先稱范斯「有潛力變得很出色」，但當川普追問魯比歐時，梅鐸回答得更明確，稱「魯比歐非常聰明」。

書中描述，去年夏天，白宮高層多次因川普與淫魔艾普斯坦的關係在白宮戰情室開會。一名官員事後形容，在討論高風險國安議題的戰情室裡談這些內容，「荒誕到不像真的」。

新書也穿插許多凸顯川普性格的細節。川普曾因擔心自己構想中的華府巨型凱旋門衍生安全問題，打電話詢問法國總統馬克宏，巴黎凱旋門是否設有觀景台，以及「會不會有人從上面跳下去」。

書中還稱，川普會親自動手改裝橢圓辦公室。白宮發言人李維特某天早上走進辦公室時，就看到川普手拿強力膠，試圖把新的金色裝飾黏上大理石壁爐架。

川普 白宮 紐時

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