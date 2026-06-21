美參院國防法案含台灣戰備庫存計畫 專家：有助嚇阻

美國聯邦參議院軍委會日前通過2027財政年度國防授權法案，內容包括為台灣建立戰爭儲備存量計畫。美退將分析，這是「很棒的嚇阻手段」，向中國傳遞一個訊號，若其不當侵略台灣，台灣不僅有自己的武器，還能動用美軍武器。

「國防授權法案」（National Defense AuthorizationAct, NDAA）堪稱美國年度大法，聯邦參議院、眾議院必須「喬出」統一版本，各自通過後由總統簽字生效。

參院軍事委員會11日通過2027財政年度國防授權法案，後續送交參議院全體會議進行審議。

根據已公布的法案文本，內容包括為台灣建立戰爭儲備存量計畫（War Reserve Stock Program），美國可移轉給台灣的項目包括用於台灣儲備庫存、存放於台灣境內儲備庫的人道與醫療物資、裝甲、火砲、自動武器彈藥、飛彈及其他彈藥等。

對此，美國退役海軍少將蒙哥馬利（MarkMontgomery）近日接受中央社記者專訪表示，自己多年來一直提倡台灣戰爭儲備存量計畫，樂見參院法案納入這項內容，希望最終能順利通過。

他認為，「這是很棒的嚇阻手段」，向中國傳遞了一個訊號：如果對台灣採取不當侵略行為，台灣不僅擁有自己的武器，還能動用美軍武器。

現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）資深研究員的蒙哥馬利指出，在戰爭或危機情況下，「至關重要的是，任何我們想要移交給台灣的物資和彈藥，都已經存放在當地」。必要時，美國就能直接將存放在儲藏庫中的武器移交給台灣使用。

另外，這項法案還包括將「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）重新命名為「第一島鏈安全合作倡議」（First Island Chain SecurityCooperation Initiative, FICSCI），並讓菲律賓有資格依此授權接受援助。

美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）以電子郵件回覆記者表示，樂見這項做法。「我們應該將台灣置於第一島鏈的脈絡下來思考，這將促進美、日、台、菲之間深化合作及重要的協同作戰能力（interoperability）」。

華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）也說，美國國會議員正試圖加強整個第一島鏈的安全合作以維持嚇阻，特別是應對台灣可能的局勢。「在我看來，這是一件好事」。