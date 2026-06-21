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倉庫惡火延燒數日 洛杉磯進入緊急狀態

中央社／ 洛杉磯20日綜合外電報導

美國洛杉磯今天進入緊急狀態，當地一場倉庫大火已延燒數日、難以撲滅，現場冒出陣陣刺鼻黑煙，消防員正陷入苦戰。

法新社報導，美國第2大城洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）在聲明中表示：「這是一起重大且跨多個轄區的事件。」這項宣布將「確保市府能獲得所需的資源」。

官員表示， 一座占地約4萬6400平方公尺的冷凍食品倉庫17日下午發生火災，由於現場泡沫隔熱材起火、疑似氨氣外洩及太陽能板熔化，導致滅火難度大幅增加。

洛杉磯消防局在臉書（Facebook）發文表示：「煙味已蔓延至全市大部分地區，我們建議所有民眾盡可能待在室內，減少與戶外空氣的接觸。」

雖然火勢已被控制在倉庫內，但現場依舊持續悶燒，並不斷釋出陣陣刺鼻的塑膠燃燒味。

火災發生之初，當局便已警告洛杉磯以東、擁有多元族群社區波艾爾高地（Boyle Heights）的倉庫周邊居民，務必在原地避難、緊閉門窗，避免吸入戶外的髒空氣。

針對無處可躲避濃煙的居民，當局已啟用24小時全天候救濟安置中心。

但消防官員此後已解除相關指令，並表示煙霧並無毒性，也與一般建築火災產生的煙霧無差異。

空氣品質主管機關已向受影響地區發布警告，呼籲民眾避免進行戶外活動。

洛杉磯 火災 冷凍食品

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