新空軍一號亮相 川普露口風：今年將再訪陸

美國總統川普19日在安德魯聯合基地介紹卡達贈送、即將加入空軍一號機隊的波音747客機時說：「我們安排很多出訪行程，會前往土耳其，還會在今年某時再前往中國；習近平主席9月將訪美，我們也會到中國參加一場大型會議，那場會議將在中國舉行」。

美聯社報導，川普所說的大型會議可能是11月將在中國大陸深圳舉行的亞太經合會（APEC）領袖會議。

川普也在美國新聞網站Axios18日播出的「Axios秀」節目說，他最欣賞的兩位外國領袖先後是中國大陸國家主席習近平與印度總理莫迪，且習近平「極為專業又認真」。當被問及是否認為人工智慧新創Anthropic構成國家安全威脅時，川普回答，「現在不是，但如果是一周前，也許是」。

換上新設計塗裝的新空軍一號停放在馬里蘭州安德魯聯合基地，19日正式亮相。川普說，「我們的飛行員、設計師及工程師準備一架史上最大的空軍一號，它比過去任何一架空軍一號都飛得更遠、更快」；新空軍一號會在7月4日美國建國250周年當天，領軍各機種編隊飛行，飛越白宮和國會山莊上空。

對於新的空軍一號，川普形容說：「現在當我們降落在倫敦、德國以及不同地方的機場時，沒有飛機能比這架飛機更棒，這是我們為了國家所必須維持的樣子。」川普也說，新機的顏色與設計「非常符合我的個人品味」。

川普結束在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會後，18日凌晨搭乘空軍一號舊專機返國，舊機完成這趟飛行任務便將退役。

舊空軍一號機身的塗裝，自已故總統甘迺迪任內起就沿用「知更鳥蛋藍色」，新空軍一號改用較大膽的設計，機腹塗成「海軍藍」（藏青色），上方有一條紅色條紋。總統進出的艙門一側（飛機左側）有總統徽章，飛機尾部有巨幅美國國旗「星條旗」。

在聯邦政府向美國波音訂購的總統專機於後年交貨前，卡達去年在川普回任後贈送的這架波音747-8，將作為這段過渡時期的美國總統專機。