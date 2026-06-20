快訊

假釋出獄後首露面！鈕承澤赴吳功靈堂送別 「義弟」身分參與家祭

G7晚宴再提珍珠港？傳川普與高市爆爭執 他國領袖急出面滅火

國人幾乎不吃？鳳梨釋迦挨酸仰賴中共鼻息 農業部：標準「養套殺」

聽新聞
0:00 / 0:00

被拿來與希特勒、毛澤東類比？ 川普：聽起來不錯

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普分享一段他被拿來與毛澤東、希特勒類比的文章。法新社
美國總統川普分享一段他被拿來與毛澤東、希特勒類比的文章。法新社

美國總統川普轉發一段文字，並公開表示認同其觀點。該文作者是一名他打高爾夫球的相識，文中主張，川普與歷史上人畏懼的人物，例如匈奴王阿提拉、成吉思汗、拿破崙、史達林、毛澤東希特勒，之間最大的差別在於，川普權力更大。

衛報報導，川普在19日凌晨轉發這段短文。作者寫道：「從歷史角度來看，強權人物往往以殘酷征服及激起民眾恐懼為特徵。人們最先想到的名字，通常包括亞歷山大大帝、羅馬凱撒、成吉思汗、匈奴王阿提拉、帖木兒、拿破崙，以及較近代的希特勒、毛澤東和史達林。」「當把上述人物與總統川普相比時，最顯著的差異在於，他們都缺乏全球性影響力。」

川普則回應：「聽起來很不錯！」，並稱作者是「總統歷史學家戴夫．金恩（Dave King）」。

其實，金恩非歷史學家，而是一名出生於蘇格蘭、現居南非的商人。他曾擔任蘇超球隊Rangers F.C.主席。

川普似乎是在一次高爾夫活動中首次認識金恩。當時，名人堂高爾夫球手普萊爾（Gary Player）出席一場為川普舉辦的活動，而金恩則擔任他的桿弟。

CNN報導，川普其實早在3月接受《紐約時報》記者赫柏曼（Maggie Haberman）與史旺（Jonathan Swan）採訪時，就曾提到這份文件。兩人合著的新書《政權更替》（Regime Change，暫譯）記錄川普第二任期前14個月的情況，預計下周出版。

根據CNN報導，當兩名記者要求川普描述自己掌握的權力以及他在世界史中的定位時，川普請幕僚拿來一份兩頁文件。這份文件來自一名他稱為「歷史學家」的人。

哈伯曼與史旺後來確認，這位所謂的「歷史學家」其實就是金恩。金恩告訴他們，自己最初是向普萊爾分享對川普權力的看法，之後又在佛州打高爾夫球時，親自向川普說明這些觀點。

毛澤東 希特勒 川普 美國

延伸閱讀

想當強人？被指比毛澤東、希特勒更有影響力 川普：聽起來不錯

川普稱初步和平協議等同伊朗投降 再炸荷莫茲也不會重開

川普稱備忘錄等同伊朗無條件投降 自認權力未受限

影／川普簽美伊初步和平協議影片曝光 伊朗也秀總統簽名照

相關新聞

被拿來與希特勒、毛澤東類比？ 川普：聽起來不錯

美國總統川普轉發一段文字，並公開表示認同其觀點。該文作者是一名他打高爾夫球的相識，文中主張，川普與歷史上人畏懼的人物，例如匈奴王阿提拉、成吉思汗、拿破崙、史達林、毛澤東和希特勒，之間最大的差別在於，川普權力更大。

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

美國總統川普19日在真實社群轉發一篇短文，文章出自一名他打高爾夫球時認識的人，認為川普與史達林、毛澤東、希特勒等曾以恐懼維持統治的歷史強人相比，最大的差別在於擁有更強大的全球影響力。川普還在貼文中寫道：「聽起來不錯！」

大就是好！川普版「空軍一號」亮相 金光閃閃內裝首度向媒體曝光

美國總統川普19日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）公開展示一架重新整修的「空軍一號」總統專機，強調機身更大、內裝豪華，並採用更新後的塗裝。這架飛機預計在波音公司延宕交付兩架VC-25B新一代總統專機期間，作為臨時的「空軍一號」服役。

川普：今年將再次前往中國 也將出訪土耳其

美國總統川普今天表示，他將在今年某個時間再次前往中國，也將出訪土耳其

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。