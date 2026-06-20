被拿來與希特勒、毛澤東類比？ 川普：聽起來不錯

美國總統川普轉發一段文字，並公開表示認同其觀點。該文作者是一名他打高爾夫球的相識，文中主張，川普與歷史上人畏懼的人物，例如匈奴王阿提拉、成吉思汗、拿破崙、史達林、毛澤東和希特勒，之間最大的差別在於，川普權力更大。

衛報報導，川普在19日凌晨轉發這段短文。作者寫道：「從歷史角度來看，強權人物往往以殘酷征服及激起民眾恐懼為特徵。人們最先想到的名字，通常包括亞歷山大大帝、羅馬凱撒、成吉思汗、匈奴王阿提拉、帖木兒、拿破崙，以及較近代的希特勒、毛澤東和史達林。」「當把上述人物與總統川普相比時，最顯著的差異在於，他們都缺乏全球性影響力。」

川普則回應：「聽起來很不錯！」，並稱作者是「總統歷史學家戴夫．金恩（Dave King）」。

其實，金恩非歷史學家，而是一名出生於蘇格蘭、現居南非的商人。他曾擔任蘇超球隊Rangers F.C.主席。

川普似乎是在一次高爾夫活動中首次認識金恩。當時，名人堂高爾夫球手普萊爾（Gary Player）出席一場為川普舉辦的活動，而金恩則擔任他的桿弟。

CNN報導，川普其實早在3月接受《紐約時報》記者赫柏曼（Maggie Haberman）與史旺（Jonathan Swan）採訪時，就曾提到這份文件。兩人合著的新書《政權更替》（Regime Change，暫譯）記錄川普第二任期前14個月的情況，預計下周出版。

根據CNN報導，當兩名記者要求川普描述自己掌握的權力以及他在世界史中的定位時，川普請幕僚拿來一份兩頁文件。這份文件來自一名他稱為「歷史學家」的人。

哈伯曼與史旺後來確認，這位所謂的「歷史學家」其實就是金恩。金恩告訴他們，自己最初是向普萊爾分享對川普權力的看法，之後又在佛州打高爾夫球時，親自向川普說明這些觀點。