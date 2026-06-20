想當強人？被指比毛澤東、希特勒更有影響力 川普：聽起來不錯

美國總統川普19日在真實社群轉發一篇短文，文章出自一名他打高爾夫球時認識的人，認為川普與史達林、毛澤東、希特勒等曾以恐懼維持統治的歷史強人相比，最大的差別在於擁有更強大的全球影響力。川普還在貼文中寫道：「聽起來不錯！」

衛報與CNN報導，川普稱短文作者金恩（Dave King）為「總統歷史學家」。金恩寫道：「從歷史上看，強權人物的特徵是透過殘酷征服及對受其影響人民施加恐懼來維持權力。人們首先想到的名字包括亞歷山大大帝、凱撒、成吉思汗、阿提拉、帖木兒、拿破崙，以及近代的希特勒、毛澤東和史達林。」

金恩甚至聲稱，與川普相比，亞歷山大大帝、成吉思汗、拿破崙、希特勒、毛澤東及史達林等歷史強人都「缺乏全球影響力」。

不過，金恩並非歷史學家，而是一名出生於蘇格蘭、現居南非的商人，曾任蘇格蘭足球超級聯賽球隊格拉斯哥流浪者（Rangers Football Club）主席。川普似乎是在一場為高爾夫名人堂球星普萊爾（Gary Player）舉辦的活動中認識金恩，當時金恩擔任普萊爾的球僮。

川普首次提到這份文件，是在3月接受紐約時報記者哈伯曼（Maggie Haberman）與史旺（Jonathan Swan）訪問時。兩名記者當時為了新書《政權更迭》（Regime Change）訪問川普，詢問他如何看待自己掌握的權力，以及他在世界歷史中的地位。川普要求幕僚拿來一份兩頁文件，稱出自一名「歷史學家」之手。

哈伯曼與史旺據稱在書中寫道，川普揮舞著這份文件，逐一唸出歷史上最具權勢人物的名字，並解釋為何他們都不如自己身為美國總統擁有的權力。川普還稱，這些領導人「都是透過恐懼維持權力，誰會做那種事呢？對吧？」

不過，哈伯曼與史旺最終確認，川普口中的這名「歷史學家」其實就是金恩。金恩則透露，他最初是向普萊爾分享自己對川普權力的看法，之後又在佛州打高爾夫球時直接向川普說明。

《政權更迭》以3年超過1000次訪談為基礎，描繪川普第二任期前14個月的幕後情況，指出他經常隨意、即興、不受約束地行使權力，打擊他認定的敵人、擾亂全球市場，並發動海外戰爭。該書將於23日上市，而這則軼事只是眾多引人注目的場景之一。

一位消息人士告訴CNN，川普選在此時於真實社群發布金恩的短文，可能是想搶在新書出版前率先公開此事。