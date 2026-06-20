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川普：今年將再次前往中國 也將出訪土耳其

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普今天表示，他將在今年某個時間再次前往中國，也將出訪土耳其

路透社報導，川普在馬里蘭州的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）發表談話時宣布了這項消息。

川普說：「我們安排了很多出訪行程。我們將前往土耳其，也會在今年某個時間再次前往中國。」

他表示：「習近平主席將於9月來美國訪問，我們也會到中國參加一場大型會議，那場會議將在中國舉行。」

川普是在安德魯聯合基地展示卡達贈送、將加入美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）機隊的波音747客機時，做了上述表示。

土耳其 川普 習近平

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