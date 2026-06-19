美國一寄養家庭不想再養竟「拿孩子換猴子」 離譜虐兒震驚社福單位

美國密蘇里州一名女子擔任寄養家庭，卻不想照顧寄養的女童，於是把孩子送給德州朋友「換猴子」。整起離譜案件曝光後震驚社福系統，女子目前已經認罪，將面臨最高7年有期徒刑。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，70歲的多伊奇（Brenda Deutsch）在過去20年間照顧過200名以上的寄養兒童，但卻對女童特別不耐。據法院資料顯示，2025年2月，當地學校資源官員發現一名寄養女童長期無故缺課，進一步調查後竟聽聞女童被養母「交換」到德州，換來一隻猴子。

消息指出，警方介入後調查發現，女童被送往德州，只因她與養母「關係不融洽」。多伊奇聽聞朋友家中有猴子覺得很稀奇，竟然要求用「女兒換猴子」，將女童送到德州換來一隻猴子寵物。

檢方指出，多伊奇聲稱孩子被安置在德州且「安全就學」，但實際情況卻與說法明顯不符。德州照顧者向警方表示，女童常常被單獨留在家中，德州的照顧者也不想繼續照顧她，但多伊奇拒絕支付女童的返家機票費用，於是孩子一直以來都處於無人妥善監管的狀態。

女童返抵密蘇里州後向當局表示，她在寄養家庭中長期遭受身心虐待，包括被木棍、鞋子及木板毆打。兒童保護單位先前也曾接獲疑似虐待通報。多伊奇面臨多項虐童與疏忽照顧指控，但檢方最終與其達成認罪協議，撤銷部分罪名。她目前已認罪，刑期最高可達7年有期徒刑。