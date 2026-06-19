美官員告別服役逾30年空軍一號 傳卡達贈機將接棒

美國白宮官員今天向1架服務美國總統超過30年的專機正式道別。外界揣測，卡達贈送給美國總統川普的改裝波音（Boeing）747即將投入服役。

法新社報導，白宮通訊主任張振熙（StevenCheung）在社群平台X發布1張剛從法國七大工業國集團（G7）峰會歸來、經典藍白機身的專機照片，並寫道：「做得好，忠實的老夥伴。這是最後一程了。」

國務院禮賓司長克勞里（Monica Crowley）也在X貼出同1架飛機停放於華府附近安德魯聯合基地（JointBase Andrews）的照片，並稱自己有幸搭乘該機執行的「最後一趟」任務。

克勞里表示，「近40年來，這架飛機曾搭載自老布希（George H.W. Bush）以來的每一位美國總統。它雖然不是最先進的機型，但很舒適。每一次和川普總統同行，都是格外特別的回憶。再見了，謝謝你。」

這架專機是2架大幅改裝的747之一，軍方型號稱為VC-25A，自1990年開始服役。專機只要搭載總統，即稱為「空軍一號」。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普正考慮下月前往拉什摩爾山（Mount Rushmore，俗稱總統山）參加美國建國250週年慶祝活動時，首次搭乘卡達贈送的專機。

美國空軍5月表示，卡達專機已完成飛行測試，不久後就會啟用，並預計於今夏換上紅、白、藍三色的新塗裝。

美國空軍也向法新社證實，這架被稱為VC-25BBridge的卡達專機「很快將和現役的VC-25A及C-32一同服役，加入總統機隊」。

C-32是較小型的757客機，多用於較短的跑道，有「小空軍一號」（Baby Air Force One）之稱。

卡達贈送價值數億美元的飛機，已引發美國國內關於總統是否能收受外國禮物的倫理與憲政爭議。外國提供的飛機是否適合當作總統專機，也會帶來國安風險疑慮。

據報導，川普自首度入主白宮以來，就希望汰換原有的空軍一號，甚至還在白宮橢圓形辦公室內擺放新塗裝機型的模型。

川普去年曾表示，若不接受卡達的禮物「很愚蠢」，還抱怨目前服役的專機太過老舊。他也預告，未來可能將這架卡達專機捐贈給自己的總統圖書館作為展示品。

美國政府先前已委託波音公司生產2架全新的747-8作為總統專機，但相關計畫因延宕與經費超支而卡關。