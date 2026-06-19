史丹佛高材生陳佳陽嘻哈聞名 返台助弱勢童舞出真我

史丹佛大學日前舉行永續論壇，能源科學系台裔學生陳佳陽以一段嘻哈舞驚艷全場，台下貴賓包括官員與諾貝爾獎得主。學校刊文盛讚他的演出充滿能量。他受訪說，定期回台灣教導弱勢兒童跳舞，這也是與故鄉台灣連結的方式。

前一分鐘，舞台上還在談論氣候變遷；下一分鐘，節奏強烈的嘻哈舞曲便填滿整個會場。

身穿紅色史丹佛大學T恤的年輕舞者隨著重拍俐落擺動身體、轉身、定格；台下，前聯合國秘書長潘基文（Ban Ki-moon）與前美國國務卿萊斯（CondoleezzaRice）也成了他的觀眾。

這名讓永續論壇氣氛瞬間轉變的嘻哈舞者，是史丹佛大學多爾永續學院（Stanford Doerr School ofSustainability）大二學生陳佳陽（Edward Chen），也是校園裡許多人熟悉的「會跳舞的Eddie」。

陳佳陽出生成長於加州爾灣（Irvine）一個台灣家庭。小時候，父母曾讓他學習鋼琴、藝術等才藝，但他始終興趣缺缺。直到7歲那年，他陪雙胞胎姊姊去上芭蕾舞，無意間接觸到嘻哈舞，才頭一回感覺到熱情被點燃。自那時起，嘻哈舞便一路帶著他，從南加州走向全國舞台。

中學時期，陳佳陽幾乎把課餘時間都交給舞蹈，每週約投入12小時練習，平日與週末各約6小時；比賽前更曾在3天內練舞約22小時，靠著一次次排練，把熱情磨成舞台上的爆發力。

2024年，即將自高中畢業的陳佳陽獲選為美國總統藝術學者（U.S. Presidential Scholar in the Arts）。這項被視為美國高中生最高榮譽之一的獎項，藝術類每年僅有20人入選。

「史丹佛日報」（The Stanford Daily）日前介紹陳佳陽，提及他在舞蹈上的成就，並形容嘻哈對他來說不只是動作，而是一種語言。他用節奏說故事，也用舞蹈連結氣候與社群。

陳佳陽近日接受中央社訪問時表示，舞蹈之於他還有另一層意義，是他與台灣連結的方式。

即便課業繁忙，陳佳陽仍經常回台灣探親。同時，他還與姊姊及在台灣的朋友共同創辦非營利組織「舞動心靈」（Dancing Moves the Heart），在台灣舉辦舞蹈工作坊，陪伴弱勢青少年與兒童練習肢體表達，也希望透過舞蹈幫助他們建立自信，促進認知、社交與身體健康發展。

最讓陳佳陽感動的是，許多台灣孩子一開始害羞退縮，只敢站在後排；但幾天後，他們慢慢放開身體，也願意走到前面，「我們希望讓他們感受到，舞蹈本身就是關於人與人之間的連結」。

鏡頭前的陳佳陽衣著簡單、笑容陽光，帶著大學生的親和感；談吐之間，卻又展現出一種超齡的成熟。他曾擔任慈濟在聯合國的青年代表，倡議人道救援與災害救助。

對陳佳陽而言，能源與舞蹈看似不同，卻都關乎人群與社群。談起大學主修的能源科學與工程，他說，這個時代有越來越多的災難與氣候相關，因此更需要「對在地社群抱持慈悲心」。

目前，陳佳陽正在分析台灣電網導入潔淨能源的情況，並研究不同技術在台灣落地的可能性與挑戰。被問到未來是否有機會回台投入相關專案，陳佳陽不假思索地說：「那會很酷。」

至於舞蹈未來扮演的角色，陳佳陽說，那不會只是青春回憶，而會繼續留在他的生命裡。