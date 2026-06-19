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川普內閣揪團吃酸菜！30天能剷肉9公斤？名醫諮詢費逾50萬元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國副總統范斯是川普內閣推崇酸菜飲食的官員之一。歐新社
美國副總統范斯是川普內閣推崇酸菜飲食的官員之一。歐新社

美國總統川普內閣近來掀起一股「酸菜減脂風」，包括副總統范斯、商務部長盧特尼克、衛生部長甘迺迪，以及運輸部長達菲，全都開始大啖酸菜。

這套飲食法出自醫師歐馬拉（Sean O’Mara）之手，主打大量攝取酸菜、泡菜等發酵食品，搭配草飼牛肉，但須戒除酒精與甜食，據稱有助減少內臟脂肪、改善腸道健康，還能重塑體態。

歐馬拉早年曾參與白宮醫療團隊，如今自行開業，透過全身核磁共振（MRI）檢查，分析體脂堆積，協助客戶改善健康狀況。他認為，許多慢性疾病與老化問題都與內臟脂肪過多有關，而發酵食品有助改善身體代謝與腸道菌相。

72歲的甘迺迪本周在密西根州活動上驕傲宣布，自己約一年前開始採用這套飲食法，30天內減重20磅（約9公斤），不僅體脂下降，也緩解了身體痠痛。

他還不忘點名41歲的范斯，「你看他的外型變了多少」。范斯是今年四旬齋期間開始採行這套酸菜飲食。根據報導，他午餐常吃雞蛋、酸菜、覆盆子與黑莓，晚餐則以牛肉或羊肉搭配酸菜為主。

除了川普內閣官員，共和黨籍的前聯邦眾議院議長麥卡錫也加入此一「酸菜俱樂部」。他表示，在接受歐馬拉指導後，腰圍已減少4英吋（約10公分）。

但找歐馬拉諮詢，口袋要夠深。根據診所網站，他的「健康優化方案」收費8,000美元（近台幣24萬元）起；若由歐馬拉親自提供一對一諮詢，費用更高達1.8萬美元（約台幣53萬元）。

至於川普本人，他本月觀看NBA總冠軍賽時，被拍到吃披薩、薯條，喝健怡可樂。全熟牛排配番茄醬也是他鍾情的食物，競選期間，他的專機上經常備有麥當勞起司漢堡和Chick-fil-A三明治。

川普 內閣 范斯

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