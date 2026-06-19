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尼克遊行結束時報廣場槍響 紐約市警疲於奔命

中央社／ 紐約18日專電

人潮洶湧的美國紐約時報廣場，今天在光天化日下，不明人士疑似發生鬥毆接連引爆槍戰，大批觀光客狂奔走避。紐約市警方剛忙完盛大的NBA尼克隊封王遊行，迅速封鎖廣場多處區域並逮捕嫌犯。

位於紐約曼哈頓中城區的時報廣場（Times Square）每天不間斷有大量旅客到訪。18日下午3時30分左右，44街與第7大道路口傳出數聲槍響，遊客奔逃走避或蹲下找掩蔽。

大批紐約市警剛結束尼克隊封王遊行維安工作，迅速封閉廣場部分區域，現場一片混亂，未傳出民眾傷亡。

有民眾用手機拍攝畫面上傳社群平台引起關注。警方與現場目擊者指出，身著黑衣人士疑似因鬥毆引發槍戰。

紐約郵報（New York Post）引述在場人士懷特（Bonnie White）的說法，「有人開了幾槍，打中我的車。」「我聽到槍響，也看到開槍者。我氣瘋了，但不清楚車子狀況。」

警方說，當時有幾個人鬥毆，有人開槍。

數名證人指出，聽到約5聲槍響。在場民眾拍攝的影像顯示，多人奔跑尋找掩蔽。

一名目擊者表示，其中一人對另一人開槍，警察逮捕了槍手。雖沒聽到打鬥，但聽到槍響。共5槍，只見民眾狂奔尋找掩蔽物，槍手被制伏後一切恢復正常，「我們現在吃烤肉串壓壓驚」。

另一名目擊者說，警察很快制伏其中一名槍手。但不清楚持槍者是否受傷。

目擊者說，這真令人遺憾，今天本來是紐約最棒的一天，尼克隊贏得總冠軍，「我們盼望了53年」。

警方在現場撿獲一支手槍，一人被捕收押，涉案人將面臨起訴。

紐約 尼克 時報廣場

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