歐巴馬總統中心開幕 群星前總統齊聚川普缺席

所有仍在世的美國前總統今天出席一場星光熠熠的盛會，共同見證前總統歐巴馬在芝加哥的總統中心開幕典禮，值得注意的是，現任總統川普並未現身。

法新社報導，現年64歲的歐巴馬為這座現代風格濃厚的中心啟用致詞，演說中展現了他標誌性的樂觀風格。

美國首位非裔總統歐巴馬也提及許多美國人對民主制度正陷入危機的擔憂。他說出「無王」（NoKings）這句廣受反川普示威者使用的口號時，贏得現場掌聲。

但歐巴馬也表示，「絕大多數」民眾希望國家能夠弭平分歧。

他說：「人們渴望的並不是永無止境的憤怒與分裂。他們尋求的是公平、常理以及相互尊重。」

這座具未來感的園區，典藏歐巴馬兩個總統任期的檔案與紀念物，將於19日正式對外開放。

今天的活動眾星雲集，包括知名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、好萊塢巨星湯姆漢克斯（TomHanks）與脫口秀天后歐普拉（Oprah Winfrey）等名人皆出席。此外，愛爾蘭搖滾天團U2主唱波諾（Bono）、史提夫汪達（Stevie Wonder）、搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）以及嘻哈樂團紮根（The Roots）也帶來精彩演出。

這也是少數幾次美國歷任前總統齊聚一地的場合之一。

共和黨的小布希、民主黨的柯林頓與拜登一同走上舞台，與歐巴馬、其夫人蜜雪兒．歐巴馬（MichelleObama）以及兩位女兒莎夏（Sasha）和瑪麗亞（Malia）同台亮相。

現年80歲的川普不僅缺席，他也持續對歐巴馬發動批評，甚至不時進行人身攻擊，打破歷任總統之間長期維持的非正式默契。

伊利諾州參議員德賓杜賓（Dick Durbin）談及華府充滿對立的政治氛圍時表示：「我對我們走到這一步感到非常失望。」

他還說：「我很榮幸布希總統能讓這場活動成為對歐巴馬與蜜雪兒致敬的跨黨派場合。我們需要重新找回那種精神，而且我們做得到，美國一定能渡過這個難關，並重新團結起來。」

出席這場盛會的外國貴賓，還包括義大利前總理倫齊（Matteo Renzi）與德國前總理梅克爾（AngelaMerkel）。