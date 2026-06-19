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紐約時報廣場爆槍響 17歲青少年遭逮捕
根據美國警方說法，紐約時報廣場（Times Square）今天發生多人鬥毆事件，造成一人被砍傷，並且傳出槍響，群眾四散奔逃，一名17歲青少年遭到逮捕。
美國廣播公司紐約第7台（ABC7NY）報導，一名26歲男子今天下午將近3時40分在西45街（West 45thStreet）和第八大道（Eighth Avenue）交會處被砍傷，已送往貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital），目前情況穩定。
一名17歲青少年因涉嫌在這場混戰中開槍遭到警方拘留。這起槍擊事件未傳出傷亡。
監視器畫面顯示現場有一群男子，其中一名身穿黑衣的男子似乎持槍指向前方，隨後逃離現場。警方查獲一件武器。
警方仍在調查上述砍人和槍擊事件是否有關聯。
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