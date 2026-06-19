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紐約時報廣場突爆槍響！觀光客驚慌躲避 警稱1嫌已落網

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紐約時報廣場爆槍響 路人觀光客驚慌躲避

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
美國紐約市時報廣場18日傳出疑似槍聲後，警員聚集現場。 路透社
美國紐約市時報廣場18日傳出疑似槍聲後，警員聚集現場。 路透社

美國紐約的時報廣場（Times Square）今天傳出多聲槍響，現場觀光客及路人急忙尋找掩護，場面混亂。

美聯社報導，警方稱很快就抓到一名嫌疑人，消防單位則表示有一人送醫，但未公布更多細節。

網路攝影機拍攝到的畫面顯示，至少兩名黑衣人走進擁擠的十字路口，持疑似手槍的東西開火。

畫面中可見驚慌的路人奔逃閃避，或蹲下尋找掩護，涉案犯嫌則沿街逃逸，幾名當時正在廣場上巡邏的員警緊追在後。案發地點距離一輛停放的警車只有數公尺。

這起槍擊案發生在當地時間下午3時40分左右。

在那之前，慶祝美國職籃NBA紐約尼克封王的遊行使得下曼哈頓街頭擠滿人潮，官員稱共出動1萬名警力負責遊行維安。

時報廣場 觀光 槍擊

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