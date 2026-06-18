紐約吉爾戈海灘連環殺手 弒8女遭判3個無期徒刑

美國紐約長島「吉爾戈海灘連環殺手」霍爾曼（Rex Heuermann），在坦承殺害並肢解8名女性受害者後，今天被判處3個終身監禁，且不得假釋。

62歲的霍爾曼於今年4月已坦承犯下7起謀殺罪及第8起尚未被起訴的殺人案。此一連串罪行發生於1993年至2010年間，地點在紐約市附近長島（LongIsland）周邊。

2010年到2011年，警方在吉爾戈海灘（GilgoBeach）多處發現人類遺骸。此海灘位於紐約市以東約48公里處，距霍爾曼住家僅需短程車程。此案調查多年，但遲遲未能指認出犯嫌，後來啟發了多部電影與紀錄片。

霍爾曼今天被判處3個連續無期徒刑，且不得假釋。美國媒體報導，當庭上宣判時，受害者家屬也激動發表感言。

曾是一名建築師的霍爾曼於2023年7月在紐約曼哈頓（Manhattan）辦公室外被逮捕。

2022年，辦案人員開始鎖定霍爾曼，是因為發現其中一名受害者曾搭乘他的車，這部車登記了他的名字。

而霍爾曼本人也曾在網路上搜尋數百次與連環謀殺案相關的調查資訊，還問過「為什麼長島連環殺手還沒落網？」等問題。

調查人員最終能將霍爾曼與此案聯結起來，部分原因是監視小組在曼哈頓跟蹤霍爾曼時，看到他丟棄一塊披薩餅皮，調查人員隨後從這塊披薩餅皮採集到DNA證據。