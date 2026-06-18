紐約中央公園馬車翻覆事故 18歲乘客送醫不治

美國紐約市中央公園（Central Park）今天發生馬車翻覆事故，1名18歲男子被甩出車外後傷重不治，警方已證實其死訊。

美聯社報導，這起事故發生於下午3時前，這名18歲男子當時與另外3名乘客同乘1輛馬車，馬匹失控後，至少有2名乘客被甩出車廂。

另據法新社報導，紐約警方表示，該名男子「從馬車上跌落後受到重傷」，被送醫後宣告不治。事故的確切經過仍在調查中。

從當地媒體拍攝的畫面可見，1輛白色馬車疑似與另1輛馬車相撞後翻覆。報導並指出，車伕下車後，馬匹疑似受驚逃逸。

代表馬車運輸業員工的「運輸勞工工會」（Transport Workers Union）表示，車伕下車是為了替乘客拍照，此舉是不被允許的。

這起事故發生的1週前，中央公園才傳出1匹馬因誤食有毒植物死亡，初步解剖結果顯示與中毒有關。

中央公園長期提供馬車載客服務，頗受觀光客歡迎，但也經常遭動物權益團體批評虐待動物。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）曾表示，他支持將馬車自中央公園移除。