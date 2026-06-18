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美軍印太司令部 改回舊稱太平洋司令部

聯合報／ 記者李人岳、國際中心／綜合報導
美國國防部宣布，負責西太平洋及印度洋區域的聯合作戰司令部「印太司令部」將恢復使用「太平洋司令部」的名稱，圖為2020年環太軍演。 圖／取自美國印太司令部
美國國防部宣布，負責西太平洋及印度洋區域的聯合作戰司令部「印太司令部」將恢復使用「太平洋司令部」的名稱，圖為2020年環太軍演。 圖／取自美國印太司令部

美國國防部十六日宣布，美軍印太司令部恢復舊稱太平洋司令部。這是第一屆川普政府於二○一八年五月進行更名後，時隔約八年恢復原有名稱。國防部指出，其責任區不變。

法新社報導，美國國防部在聲明中指出，這次更名不影響該司令部從印度西部延伸至美國太平洋沿岸的責任區，該司令部的「根本任務，以及與區域盟友和夥伴共同維護戰區自由開放的堅定承諾」也維持不變。

國防部說，這項更名「彰顯該司令部深厚歷史淵源，為在太平洋地區服役的所有人員凝聚榮譽感和團結精神」，但未進一步說明細節。

美軍太平洋司令部是由時任總統杜魯門於二戰結束後於一九四七年一月一日成立，總部設在夏威夷瓦胡島的史密斯軍營。戰區範圍從美國西海岸延伸至印度洋與南極洲邊界，涵蓋太平洋、印度洋及周邊卅八個國家。目前軍力規模包含美軍各軍種約卅八萬名現役官兵與文職人員。

這個指揮機構以太平洋司令部之名運作超過七十年，直到二○一八年為呼應印度洋在美國戰略思維的重要性與日俱增，改稱美軍印太司令部。

當時改名，也是華府因應中國在亞太地區影響力日增，採取更廣泛因應行動的一環。

淡江大學戰略所副教授林穎佑分析，太平洋美軍同時應對中國大陸、北韓與俄羅斯，內部早已在討論是否應讓任務單純化。曾在去年六月間訪問夏威夷進行智庫交流的林穎佑表示，當時就已聽聞國安人士內部私下討論調整名稱及責任區等議題。

據了解，當時美方私下認為，印太司令部要同時應對中國大陸、北韓和俄羅斯，軍力已捉襟見肘，若再納入印度甚至巴基斯坦，情勢恐怕更複雜，因此有主張認為，應讓其任務單純化。

林穎佑指出，印度洋周邊有美軍中央司令部負責的中東地區，以及非洲司令部所轄的非洲地區，當時美軍曾討論是否將印度洋改由中央司令部或南方司令部管轄，或另設新的單位來應對。如今看來，當時美軍內部應該已在測風向。

美軍 印度 國防部

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