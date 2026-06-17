美軍太平洋司令部恢復舊名 張競：值得觀察美軍政策、戰略是否調整

美國國防部宣布，負責西太平洋及印度洋區域的聯合作戰司令部「印太司令部」將恢復使用「太平洋司令部」的名稱。中華戰略學會資深研究員張競表示，川普政府是否藉此暗示對外政策與軍事戰略將會有所調整，值得密切觀察。

張競說，美國總統川普上任後，已有多起官署與建物改名的例子，也不乏改名後恢復其原有名稱的案例，但是由於「印太」的用詞，語出日本已故首相安倍晉三的政治辭彙—自由與開放之印太(FOIP：Free and Open Indo-Pacific)，再加上所謂「印太戰略」，自然就會讓政治觀察家與軍事評論者懷疑，美國對外政策與軍事戰略是否將會隨著軍事組織改名而調整。

他解讀，美國政府也理解盟友們必然會有如此懷疑，所以特別在新聞稿中強調，太平洋司令部所負責之軍事防區、任務使命以及對區域盟友之安全承諾並無改變。但這個問題的關鍵不在於美國怎麼講，而是在於區域盟友相信不相信。

張競說，經常將印太戰略掛在嘴邊，並且藉此彰顯其與美國盟友關係的首推日本；因為「自由開放之印太」是由安倍晉三首先倡議，隨後才被美國政府援引使用。其次就是印度，總是刻意將印太戰略詮釋成印度與太平洋，而非印度洋與太平洋，想藉此來拉抬本身戰略地位與國際聲望。

他認為，川普政府是否有可能藉由恢復太平洋司令部的名稱，釋放政治風向球，暗示對外政策與軍事戰略將會有所調整，值得後續保持關注密切觀察。此外，對於慣於追隨美國用辭的政治人士，是否要跟進把現在使用的各種「印太某某」招牌改名，也會是有趣的觀察點。