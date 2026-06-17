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美軍太平洋司令部恢復舊名 學者：內部曾討論任務單純化

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國國防部宣布，負責西太平洋及印度洋區域的聯合作戰司令部「印太司令部」將恢復使用「太平洋司令部」的名稱，圖為2020年環太軍演。圖／取自美國印太司令部
美國國防部宣布，負責西太平洋及印度洋區域的聯合作戰司令部「印太司令部」將恢復使用「太平洋司令部」的名稱，圖為2020年環太軍演。圖／取自美國印太司令部

美國國防部宣布，負責西太平洋及印度洋區域的聯合作戰司令部「印太司令部」將恢復使用「太平洋司令部」的名稱。淡江大學戰略所副教授林穎佑分析，美軍印太司令部要同時應對中國大陸、北韓與俄羅斯，內部早已在討論是否應讓任務單純化。

美國國防部宣布，負責西太平洋及印度洋區域的聯合作戰司令部「印太司令部」將恢復使用「太平洋司令部」的名稱。不過美軍強調，司令部管轄範圍、核心任務以及對區域友盟的承諾均維持不變。

美軍太平洋司令部最初成立於1947年1月1日，總部設在夏威夷瓦胡島的史密斯軍營。戰區範圍從美國西海岸延伸至印度洋與南極洲邊界，涵蓋太平洋、印度洋及周邊38個國家。軍力規模包含美軍各軍種約38萬名現役官兵與文職人員。川普第一任期時，於2018年6月1日更名印度洋-太平洋司令部。如今經過8年，又改回太平洋司令部。

曾經在去年6月間訪問夏威夷進行智庫交流的淡江戰略所副教授林穎佑表示，當時就已聽聞國安人士內部私下討論調整名稱及責任區等議題。

據了解，當時美方私下認為，印太司令部要同時應對中國大陸、美韓和俄羅斯，軍力已相形捉襟見肘，若再納入印度甚至巴基斯坦，情勢恐怕更複雜，因此有主張認為，應讓太平洋司令部的任務單純化。

林穎佑指出，印度洋周邊有美軍中央司令部負責的中東地區，以及非洲司令部所轄的非洲地區，當時美軍曾討論是否將印度洋改由中央司令部或南方司令部管轄，或另設新的單位來應對。如今看來，當時美軍內部應該已在測風向。

美軍 林穎佑 北韓

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