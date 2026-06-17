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多年無人出入…他開心標下法拍屋 一進門赫見三具骸骨

聯合新聞網／ 綜合報導
屋主交屋後發現三具骸骨，嚇得趕緊報警。示意圖／ingimage
屋主交屋後發現三具骸骨，嚇得趕緊報警。示意圖／ingimage

美國康乃狄克州伯靈頓一名屋主買下一棟法拍住宅，本來開開心心入住新房，想不到才剛進屋內就發現三具骸骨，嚇得屋主趕緊報警，警方目前也在調查釐清死者身分。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，新屋主於2026年6月14日下午進入屋內，房子是以「現況交屋」，屋主進屋不久後就發現三具骸骨，隨即在當地時間約下午5點報警。

目前死者身分仍有待確認。該房源前屋主為保羅．卡什（Paul Cash）與莎莉．安．卡什（Sally Anne Cash）夫婦。兩人在2019年以53萬5,000美元（約新台幣1690萬元）購屋，並貸款38萬5,000美元（約新台幣1216萬元）。2024年12月與2025年1月起，兩人就開始拖欠房貸，於是房子在2025年進入法拍程序。

執行人員指出，當初送達法拍通知時，房屋已被雜草全面覆蓋，入口幾乎無法辨識，甚至需要攀越陽台才能進門。鄰居也表示已經多年不見有人出入，整棟建築物呈現荒廢狀態。

法院於2025年3月23日核准拍賣，但後續出現疑點。法院指派律師索格馬丁（Christopher Thogmartin）質疑程序完整性，指出現場「禁止進入」標示疑似近期才設置，且拍賣前是否實際進入屋內檢查仍不明，才會鬧出交屋後現場有骸骨的誇張情事，讓買新房蒙上了一層陰影。

法拍

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