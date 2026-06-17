名校營隊變調！加州大學柏克萊分校驚傳輔導員潛宿舍 深夜性侵11歲女童

美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）近日傳出一起駭人聽聞的校園性侵案。一名畢業於該校、形象陽光的27歲型男營隊輔導員，涉嫌潛入大學宿舍，對一名年僅11歲的女童伸出魔爪。事件曝光後引發社會震驚，該名輔導員隨即遭到警方逮捕，並被檢方起訴八項重罪。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的衛斯理（Quaylin Wesley）不僅是青少年籃球教練、代課老師，更頂著加州大學柏克萊分校社會福利學系的學士光環。當地媒體報導指出，案發當晚，受害女童在該大學學生宿舍就寢時，擔任夜間輔導員的衛斯理（Wesley）竟利用職務之便溜進房間，對女童進行猥褻與性侵。女童因過度恐懼，只能在黑暗中全身僵硬地「裝睡」。

期間，因為女童的室友在床上翻身，衛斯理曾一度心虛逃離房間。不過他食髓知味，隨後竟折返數次，企圖對無助的女童再度施暴。女童最後鼓起勇氣嘗試喚醒熟睡的室友，並跑進廁所躲避。她向另一名營隊輔導員求救後，這起令人髮指的惡行才終於曝光。

校警在凌晨接獲緊急通報後展開調查，並在宿舍內將衛斯理逮捕歸案。翻開衛斯理在領英（LinkedIn）上的履歷，他近期在奧克蘭一所學校擔任三到五年級的體育老師，過去也教過國小一年級與高中英文。他在履歷中自豪地說自己致力於「消弭教育落差、為學生創造正向成長」，如今對比他對女童伸出魔爪的惡劣行徑，顯得格外諷刺。

檢方隨後正式對衛斯理提起八項重罪指控，目前他被關押在聖麗塔監獄（Santa Rita Jail），保釋金高達42萬5,000美元（約為新台幣134萬元）。