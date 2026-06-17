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郵輪絕命之旅！16歲少年性侵殺害繼姊 最新文件曝凶手「隨時可能失控」
一場原本充滿歡笑的家族郵輪之旅，最後卻演變成駭人聽聞的奪命慘案。佛州一名年僅16歲的少年，在和家人出門遊玩時，在郵輪上殘忍性侵並殺害自己的繼姊，近日遭到美國聯邦法官當庭下令逮捕收押。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，2025年11月，16歲的哈德遜（Timothy Hudson）和18歲的凱普納（Anna Kepner）與家人搭乘郵輪旅行。案發當天晚上7點50分至11點21分，兩人都待在同個房間，凱普納的手錶在那段時間沒有心率紀錄，因此法官推斷凱普納可能在這段時間內遇害。
哈德遜在今（2026）年2月遭到逮捕，他原本獲得法官允許，在接受監管的條件下與家族成員同住。不過最新的法律文件法官已推翻先前處分，認為少年犯下強制性侵罪又殺人，展現出反社會人格與心理變態的特質，即便其照顧者再怎麼悉心防範，都「有可能隨時崩潰、失控。」
法官考量到被告家中仍有其他年幼兒童，且案件情節惡劣，決定將其視為成年人進行起訴。一旦以成年人罪名審判，重獲自由的機會便微乎其微。
目前哈德遜已被正式關押進位於佛羅里達州的賽特斯郡監獄（Citrus County Jail），並將在獄中接受全面的心理健康評估。雖然他的辯護律師在接受媒體訪問時未多作回應，但哈德遜至今仍堅稱自己無罪，今年九月將正式開庭審判。
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