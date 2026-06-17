快訊

好市多逆轉勝！「A肝莓果」重罰200萬因這事翻車 台中食安處懲處曝光

世足攻略／英格蘭正常發揮應可勝老邁格子軍 葡萄牙就怕慢熱輕敵被爆冷

法務部審議通過！9種依托咪酯類列一級毒品 販賣、製造最重可處死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

美政府法律文件意外曝光 馬斯克AI工具Grok曾助美軍打擊伊朗

中央社／ 舊金山16日綜合外電報導
法新社今天看到一份美國政府提出的法律文件，內容顯示馬斯克的AI工具Grok曾被美軍用於打擊伊朗。（路透）
法新社今天看到一份美國政府提出的法律文件，內容顯示馬斯克的AI工具Grok曾被美軍用於打擊伊朗。（路透）

法新社今天看到一份美國政府提出的法律文件，內容顯示，馬斯克人工智慧（AI）工具Grok曾被美軍用於打擊伊朗

法新社報導，這份日期標註為6月15日的法律文件，為馬斯克（Elon Musk）旗下公司xAI的大型資料中心使用燃氣渦輪機提出辯護；xAI正因此面臨環保訴訟。

美國司法部在文件中主張，這起訴訟「對支持戰爭部軍事行動的AI創新技術，試圖切斷其電力供應，威脅到美國國家、經濟及能源安全」。

為強化論點，聯邦檢察官提出五角大廈AI長史坦利（Cameron Stanley）的證詞。史坦利在宣誓後表示，Grok已用於「Maven計畫」（Project Maven），即美軍的AI輔助目標定位計畫，最初是採用Anthropic公司的Claude模型。

史坦利的證詞提到，計畫中的Maven智慧系統（Maven Smart Systems, MSS）「使美軍在史詩怒火行動（Operation Epic Fury）期間96小時內，能向2000個不同目標投射逾2000枚彈藥」。

史坦利讚揚馬斯克的技術，以及「Grok政府版模型大幅提升作戰效率」。

全國有色人種民權促進協會（NAACP）對xAI提起訴訟，指控該公司在未獲許可下營運數十座渦輪機，違反清淨空氣法（Clean Air Act）。

NAACP指出，這些渦輪機汙染了以非裔居民為主的社區，但xAI表示它們為暫時性且可移動設施，因此不受相關監管規範約束。

人工智慧 馬斯克 伊朗 美軍

延伸閱讀

SpaceX 斥資600億美元 買 AI 編程新創 Cursor

OpenAI與Anthropic雙巨頭慘被卡？美國監管狂查健康與未成年資料 美股竟照樣狂飆

美暫緩將DeepSeek、長鑫存儲等逾百家陸企 列入貿易黑名單

打掉重練的600億美元豪賭！SpaceX以全股票收購AI編寫程式新創Cursor、全面重整xAI部門

相關新聞

避風港淪夢魘…單親媽控遭性侵 宗教領袖傳私密照還想砸百萬封口費

美國紐澤西州一名知名拉比近日捲入重大醜聞。一名以色列裔單親媽媽提起訴訟，指控已婚宗教領袖阿佩爾（Avraham Appel）利用其宗教地位與影響力，多次對她進行性侵，甚至傳送露骨訊息與私密照。在女子揚言提告後，對方還涉嫌發動抹黑行動，試圖破壞她的名譽。不過阿佩爾目前否認所有指控。

美政府法律文件意外曝光 馬斯克AI工具Grok曾助美軍打擊伊朗

法新社今天看到一份美國政府提出的法律文件，內容顯示，馬斯克的人工智慧（AI）工具Grok曾被美軍用於打擊伊朗

時隔8年恢復舊名…美國戰爭部：印太司令部更名為太平洋司令部

美國戰爭部今天宣布，美軍印太司令部恢復舊稱太平洋司令部。這是第一屆川普政府於2018年5月進行更名後，時隔約8年恢復原有...

拜登參選是重大錯誤？希拉蕊：若早交棒 民主黨「本可擊敗川普」

美國前國務卿希拉蕊．柯林頓批評前總統拜登當初宣布2024年尋求連任的決定，她認為真正贏得民主黨初選的候選人「本可擊敗川普...

先炸白宮再掃射人群！川普生日驚爆攻擊陰謀 嫌犯母大義滅親逮5人

華爾街日報報導，美國聯邦調查局破獲一起針對白宮的攻擊計畫，至少5名嫌犯策畫在美國總統川普80歲生日當天，在白宮北側引爆無人機，並狙擊現場政治人物，趁亂掃射逃跑群眾。所幸其中一名19歲嫌犯的母親大義滅親向警方報案，執法人員在活動前4天緊急逮人，阻止攻擊。

台灣對美國賭太大？《外交政策》刊文：民進黨正面臨警訊

《外交政策》（Foreign Policy）16日刊登駐台記者希爾頓．葉（Hilton Yip）評論文章指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平5月中旬在北京會面後，雙方會談成果乏善可陳，唯獨台灣議題引發關注。川普發表了一些與過去立場明顯不同的言論，且內容令人不安，可能對台灣未來產生重大影響，對台灣執政的民進黨（DPP）而言，這應是一個重大警訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。