避風港淪夢魘…單親媽控遭性侵 宗教領袖傳私密照還想砸百萬封口費

美國紐澤西州一名知名拉比近日捲入重大醜聞。一名以色列裔單親媽媽提起訴訟，指控已婚宗教領袖阿佩爾（Avraham Appel）利用其宗教地位與影響力，多次對她進行性侵，甚至傳送露骨訊息與私密照。在女子揚言提告後，對方還涉嫌發動抹黑行動，試圖破壞她的名譽。不過阿佩爾目前否認所有指控。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國紐澤西州海洋郡法院文件指出，育有兩名孩子的馬拉奇（Miryam Malachi）在2020年因經濟陷入困境，無力負擔托育費用，向阿佩爾尋求協助。阿佩爾當時是社群知名宗教領袖，也確實提供馬拉奇財務援助。

然而馬拉奇指控，2022年開始，阿佩爾就會趁她獨自在家時對她性侵，之後又多次利用雙方關係對她進行性剝削。訴狀也提到，阿佩爾曾傳送大量露骨訊息，包括描述性行為內容、表達對她身體的性幻想，甚至傳送疑似自己生殖器的照片，並附上一句自嘲文字：「不怎麼樣，但還堪用。」

馬拉奇表示，去（2025）年她決定透過法律途徑追究責任，沒想到網路上突然出現專門攻擊她的網站，說她是「猶太社群的威脅」。此外，她孩子就讀的私立學校附近也被張貼散播負面消息的傳單。

訴狀進一步指控，阿佩爾曾提出5萬美元（約新台幣157萬元）希望她保持沉默，但遭馬拉奇拒絕。不過阿佩爾與律師團隊強烈否認所有指控，強調雙方僅有商業往來關係，並聲稱相關對話截圖與照片均為偽造。他的律師更反控馬拉奇涉及勒索與誹謗，認為整起事件是針對阿佩爾發動的抹黑行動。

馬拉奇表示，她在向網域服務商調閱資料後發現，涉案抹黑網站的註冊資訊據稱與阿佩爾本人手機號碼、其兄弟的電子郵件以及商業夥伴的信用卡有關。不過相關指控目前仍有待法院進一步審理釐清。